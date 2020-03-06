ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик ДайерЧетыре проблемные позиции в «Тоттенхэме». У Моуринью трудности не только в атаке
  • 01:33
    • Желсон Мартинш дисквалифицирован на полгода за толчок судьи
  • 01:11
    • «Сент-Этьен» сыграет с ПСЖ в финале Кубка Франции
  • 00:55
    • «Атлетик» проиграл «Гранаде», но вышел в финал Кубка Испании
  • 21:58
    • СКА в третий раз обыграл «Витязь» в первом раунде Кубка Гагарина
  • 21:50
    • «Йокерит» одержал третью победу в серии с «Локомотивом»
    Все новости спорта

    «Клипперс» обыграли «Хьюстон», возвращение Карри не помогло «Голден Стэйт»

    Баскетбол НБА Торонто Рэпторс Голден Стэйт Уорриорз Филадельфия Сиксерс Сакраменто Кингз Лос-Анджелес Клипперс Хьюстон Рокетс Денвер Наггетс Шарлотт Хорнетс
    В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» потерпел поражение в домашнем матче от «Торонто» — 113:121 (27:32, 28:30, 33:27, 25:32).

    Стефен Карри
    Стефен Карри

    Эта встреча стала первой за четыре месяца для звездного разыгрывающего «Уорриорз» Стефена Карри, который восстановился от перелома руки. В своей первой за долгое время игре Карри разделил с другим игроком «Голден Стэйта» Дэмионом Ли звание самого результативного игрока своей команды — у обоих по 23 очка.

    Также, на счету Карри 7 подборов и 7 передач. У гостей самым результативным стал Норман Пауэлл, который набрал 37 очков.

    «Голден Стэйт» (14-49) занимает последнее место не только в турнирной таблице Западной конференции, «Торонто» (44-18) — второй на Востоке.

    В другом матче дня «Лос-Анджелес Клипперс» победил «Хьюстон» в выездном матче — 120:105 (33:23, 34:21, 23:21, 30:40).

    Самым результативным у победителей стал Кавай Леонард, набравший 25 очков. Пол Джордж заработал 13 очков и 9 подборов. По дабл-даблу оформили Ивица Зубац (17 очков, 12 подборов) и Монтрезл Харрелл (19 очков, 10 подборов).

    У проигравших 29 очков и 15 подборов на счету Расселла Уэстбрука, Джеймс Харден набрал 16 очков, реализовав лишь 4 из 17 бросков с игры.

    «Клипперс» (43-19) идут вторыми в Западной конференции, «Хьюстон» (39-22) — четвертый.

    Другие результаты:

    «Шарлотт» — «Денвер» 112:114 (34:31, 17:29, 31:20, 30:34)
    «Сакраменто» — «Филадельфия» 108:125 (30:32, 23:31, 27:33, 28:29) 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Баскетбольный ЧМ. Борьба за золото и билеты в Токио
  • 31/08/2019 в 20:13
    •
  • Прогноз
  • «Марсель» — «Амьен»
  • 1.63
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлится ли серия без побед «Амьена»?
  • «Марсель» — «Амьен». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Продолжит ли «Валенсия» борьбу за топ-4?
  • «Алавес» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Очередное московское дерби будет зрелищным
  • «Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    СКА — «Витязь» Хоккей КХЛ. «Салават» одолел «Авангард», СКА на выезде разгромил «Витязь»Результаты матчей 1/8 финала Кубка Гагарина Вчера в 22:090
  • 09:41
    • «Клипперс» обыграли «Хьюстон», возвращение Карри не помогло «Голден Стэйт»
  • 08:09
    • Два клуба АПЛ заинтересованы в хавбеке «Фейеноорда»
  • 07:55
    • Чорлука: Будет чуть-чуть странно без Семина на скамейке
    Юрген Клопп Футбол Клопп повторил собственную ошибку, и это стоило «Ливерпулю» места в истории«Ливерпуль» потерпел два поражения подряд Вчера в 18:510
  • Экспресс дня

  • Справится ли «Марсель» с аутсайдером?
  • 4.91
    •
  • 07:36
    • Ассоциация футболистов Италии предложила УЕФА перенести Евро-2020
  • 07:19
    • Роналдиньо освобожден из-под ареста в Парагвае
  • 07:02
    • Шевченко ведет переговоры о продлении контракта со сборной Украины
    Григорий Родченков Прочие Несостоявшаяся сенсация. Как возникла неразбериха с подписями РодченковаВсе подробности истории с поддельной подписью Родченкова в МОК Вчера в 03:570
  • 19:33
    • «Салават Юлаев» повел в серии плей-офф КХЛ с «Авангардом»
  • 19:14
    • Медведев: «Зенит» должен сыграть матч Кубка со «Спартаком» в Питере
  • 17:04
    • Кокорин готов уехать в Европу при наличии хорошего варианта
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.61
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.91
  • Экспресс дня 6 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Падерборн — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Марсель — Амьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Алавес — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Оренбург — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Динамо — Тамбов
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Вольфсбург — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Байер — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Атлетико — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •