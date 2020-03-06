«Клипперс» обыграли «Хьюстон», возвращение Карри не помогло «Голден Стэйт»

В очередном матче регулярного чемпионата НБАпотерпел поражение в домашнем матче от «Торонто» — 113:121 (27:32, 28:30, 33:27, 25:32).

Эта встреча стала первой за четыре месяца для звездного разыгрывающего «Уорриорз» Стефена Карри, который восстановился от перелома руки. В своей первой за долгое время игре Карри разделил с другим игроком «Голден Стэйта» Дэмионом Ли звание самого результативного игрока своей команды — у обоих по 23 очка.

Также, на счету Карри 7 подборов и 7 передач. У гостей самым результативным стал Норман Пауэлл, который набрал 37 очков.

«Голден Стэйт» (14-49) занимает последнее место не только в турнирной таблице Западной конференции, «Торонто» (44-18) — второй на Востоке.

В другом матче дня «Лос-Анджелес Клипперс» победил «Хьюстон» в выездном матче — 120:105 (33:23, 34:21, 23:21, 30:40).

Самым результативным у победителей стал Кавай Леонард, набравший 25 очков. Пол Джордж заработал 13 очков и 9 подборов. По дабл-даблу оформили Ивица Зубац (17 очков, 12 подборов) и Монтрезл Харрелл (19 очков, 10 подборов).

У проигравших 29 очков и 15 подборов на счету Расселла Уэстбрука, Джеймс Харден набрал 16 очков, реализовав лишь 4 из 17 бросков с игры.

«Клипперс» (43-19) идут вторыми в Западной конференции, «Хьюстон» (39-22) — четвертый.

Другие результаты:

«Шарлотт» — «Денвер» 112:114 (34:31, 17:29, 31:20, 30:34)

«Сакраменто» — «Филадельфия» 108:125 (30:32, 23:31, 27:33, 28:29) 0