«Милуоки» победил «Вашингтон», «Юта» уступила «Финиксу»

В регулярном чемпионате НБА, уже обеспечивший себе место в плей-офф, на выезде одолел— 137:134 ОТ (30:25, 27:22, 38:35, 28:41, 14:11).

У победителей 40 очков набрал Крис Миддлтон, Эрик Бледсо сделал дабл-дабл из 23 очков и 10 передач, Яннис Адетокунбо — из 22 очков и 14 подборов.

За «Вашингтон» 55 очков набрал Брэдли Бил, вновь обновивший рекорд карьеры. Предыдущее достижение в 53 очка он установил днем ранее в игре с «Чикаго».

«Вашингтон» потерпел третье поражение подряд. «Милуоки» в свою очередь одержал третью победу кряду.

В другом матче дня «Юта» продлила серию поражений до трех, дома уступив «Финиксу» — 111:131 (35:27, 27:35, 26:37, 23:32).

У победителей по дабл-даблу сделали Девин Букер (24 очка, 10 передач) и Рики Рубио (22 очка, 11 передач). У проигравших 38 очков набрал Донован Митчелл.

«Юта» (36-21) идет пятой в Западной конференции, «Финикс» (24-34) — 12-й.

Другие результаты:

«Филадельфия» — «Атланта» 129:112 (41:24, 28:28, 22:40, 38:20)

«Кливленд» — «Майами» 125:119 ОТ (21:29, 35:39, 24:31, 31:12, 14:8)

«Бруклин» — «Орландо» 113:115 (27:22, 27:19, 33:40, 26:34)

«Хьюстон» — «Нью-Йорк» 123:112 (36:33, 36:24, 29:29, 22:26)

«Даллас» — «Миннесота» 139:123 (41:27, 40:38, 29:31, 29:27) 0