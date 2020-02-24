«Торонто» разгромил «Индиану», «Нью-Орлеан» продлил серию поражений «Голден Стэйт»

разгромилв домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 127:81 (34:12, 29:20, 22:23, 42:26).

Самым результативным игроком в составе победителей стал сенегальский форвард Паскаль Сиакам. Он провел на площадке 30 минут 29 секунд, набрал 21 очко и сделал два подбора. Испанец Серж Ибака записал на свой счет дабл-дабл: 15 очков, 15 подборов.

В составе «Индианы» дабл-дабл — у литовского нападающего Домантаса Сабониса, он же стал самым результативным игроком команды в матче: 14 очков, 11 подборов.

Действующий чемпион НБА «Торонто» занимает второе место в Восточной конференцие. «Индиана» — шестая на Востоке.

В другом матче дня «Голден Стэйт» дома проиграл «Нью-Орлеану» — 101:115 (33:29, 23:17, 21:31, 24:38).

У победителей 28 очков набрал Зайон Уильямсон, а Джру Холидэй сделал дабл-дабл из 23 очков и 15 передач.

У проигравших 22 очка заработал Дэмион Ли. «Пеликанс» выиграли пятый матч из последних шести, «Уорриорз» потерпели шестое поражение кряду.

Другие результаты:

«Денвер» — «Миннесота» 128:116 (43:38, 30:27, 24:22, 31:29)

«Оклахома» — «Сан-Антонио» 131:103 (29:29, 32:26, 37:18, 33:30)

«Чикаго» — «Вашингтон» 126:117 (35:31, 38:27, 28:27, 25:32)

«Портленд» — «Детройт» 107:104 (40:24, 13:27, 27:34, 27:19) 0