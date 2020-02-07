«Милуоки» победил «Филадельфию», «Лейкерс» уступили «Хьюстону»

победилв домашнем матче регулярного чемпионата НБА со счетом 112:101 (22:26, 32:25, 32:23, 26:27).

Самым результативным у победителей стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 36 очков и 20 подборов. Еще 20 очков набрал Крис Миддлтон.

У «Филадельфии» по дабл-даблу оформили Джоэл Эмбиид (19 очков, 11 подборов) и Бен Симмонс (11 очков, 14 подборов, 9 передач), а Тобиас Харрис набрал 25 очков.

«Сиксерс» потерпели четвертое поражение подряд, «Бакс» добыли третью победу кряду.

«Милуоки» (44-7) — лидер Восточной конференции, «Филадельфия» (31-21) — шестая.

В другом матче дня «Лос-Анджелес Лейкерс» дома уступил «Хьюстону» — 111:121 (29:28, 34:35, 30:34, 18:24).

Лучшую результативность продемонстрировал разыгрывающий «Хьюстона» Рассел Уэстбрук, который набрал 41 очко и совершил 8 подборов и 5 передач. В составе «Лейкерс» — форвард Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл. В его коллекции 32 очка, 13 подборов и 3 передачи.

Близок к трипл-даблу был форвард «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс — 18 очков, 15 передач и 9 подборов.

«Хьюстон» (33-18) занимает четвертое место в Западной конференции. «Лос-Анджелес Лейкерс» (38-12) является лидером Запада.

Другие результаты:

«Нью-Йорк» — «Орландо» 105:103 (30:19, 24:28, 22:36, 29:20)

«Чикаго» — «Нью-Орлеан» 119:125 (25:32, 37:40, 19:31, 38:22)

«Портленд» — «Сан-Антонио» 125:117 (27:35, 32:25, 27:32, 39:25) 0