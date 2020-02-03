«Милуоки» уверенно разобрался с «Финиксом»

в домашнем матче регулярного чемпионата НБА обыграл— 129:108 (30:26, 37:26, 30:28, 32:28).

У победителей Яннис Адетокумбо оформил дабл-дабл из 30 очков и 19 подборов. Крис Миддлтон набрал 25 очков, сделал 8 подборов и 6 передач.

В составе «Санз» самым результативным стал Девин Букер — 32 очка, 7 подборов и 6 передач.

«Милуоки» сохраняет лидерство в Восточной конференции (42 победы, 7 поражений). «Финикс» идет 11-м на Западе (20 побед, 29 поражений).

В еще одном матче «Хьюстон Рокетс» у себя дома победил «Нью-Орлеан Пеликанс» — 117:109 (30:28, 35:32, 27:33, 25:16). 0