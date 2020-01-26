ЦСКА и «Химки» одержали очередные победы

одержал победу надв выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 93:84 (29:21, 24:29, 25:15, 15:19) в пользу гостей.

У победителей Йоханнес Фойгтман набрал 15 очков и сделал 9 подборов. Никита Курбанов тоже отметился 15 баллами.

В составе проигравших Иван Стребков записал на свой счет 20 очков, 6 передач и 5 подборов.

В турнирной таблице ЦСКА занимает второе место (12 побед, 4 поражения), а «Нижний Новгород» — 11-е (5 побед, 9 поражений).

В еще одном матче «Химки» в гостях победили «Цмоки-Минск» — 94:80 (24:16, 19:15, 21:26, 30:23).

Самым результативным в составе победителей стал Девин Букер, набравший 22 очка.

«Химки» — первые в турнирной таблице (14 побед, 1 поражение), а «Цмоки-Минск» — 13-й (3 победы, 12 поражений). 0