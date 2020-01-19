«Лейкерс» выиграли у «Хьюстона», «Милуоки» расправился с «Бруклином»

потерпел поражение отв домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Леброн Джеймс nba.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

Встреча, которая прошла на арене «Тойота-центр», завершилась победой гостей со счетом 124:115 (27:34, 32:31, 32:17, 33:33).

В составе победителей лучшей результативностью отметился Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 12 передач. Кайл Кузма записал в свой актив 23 очка.

У проигравших Расселл Уэстбрук набрал 35 очков, Джеймс Харден — 34 очка.

В турнирной таблице Западной конференции «Лейкерс» занимают первое место (34 победы, 8 поражений), а «Хьюстон» — шестое (26 побед, 15 поражений).

«Хьюстон» — «Лейкерс»

В еще одном матче «Милуоки Бакс» в гостях переиграл «Бруклин Нетс» — 117:97 (30:22, 27:20, 36:29, 24:26).

В составе победителей дабл дабл из 29 очков и 12 подборов на свой счет записал Яннис Адетокунбо. Крис Миддлтон набрал 20 очков.

У хозяев выделялся Кайри Ирвинг, набравший 17 очков.

«Милуоки» возглавляет Восточную конференцию (38 побед, 6 поражений), а «Бруклин» идет восьмым (18 побед, 23 поражения).

«Бруклин» — «Милуоки»

Другие результаты:

«Нью-Орлеан» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 130:133 (35:33, 35:39, 30:30, 20:31)

«Бостон» — «Финикс» — 119:123 (20:26, 31:34, 25:27, 43:36)

«Атланта» — «Детройт» — 103:136 (29:36, 26:35, 21:32, 27:33)

«Нью-Йорк» — «Филадельфия» — 87:90 (25:28, 21:24, 23:18, 18:20)

«Миннесота» — «Торонто» — 112:122 (39:32, 23:26, 22:31, 28:33)

«Чикаго» — «Кливленд» — 118:116 (31:33, 25:40, 31:29, 31:14)

«Голден Стэйт» — «Орландо» — 109:95 (28:25, 25:27, 29:19, 27:24)

«Оклахома» — «Портленд» — 119:106 (32:24, 32:33, 23:20, 32:29)

«Юта» — «Сакраменто» — 123:101 (38:22, 25:27, 32:28, 28:24) 0