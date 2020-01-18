«Торонто» разгромил «Вашингтон», «Даллас» одолел «Портленд»

В матче регулярного чемпионата НБАна своем паркете разгромил— 140:111 (38:26, 27:25, 35:25, 40:35).

У победителей 28 очков набрал Норман Пауэлл, еще 20 — Марк Газоль. У проигравших 22 очка заработал Трой Браун.

В турнирной таблице Восточной конференции «Торонто» (27-14) находится на четвертом месте, «Вашингтон» (13-28) — 12-й.

В другом матче дня «Даллас» победил «Портленд» в домашнем матче со счетом 120:112 (38:37, 34:26, 26:26, 22:23).

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Лука Дончич, набравший 35 очков. В составе гостей 34 очка на счету Дэмиана Лилларда, дабл-дабл оформил Хассан Уайтсайд, на счету которого 21 очков и 18 подборов.

«Даллас» (27-15) идет шестым в Западной конференции, «Портленд» (18-25) — десятый.

Другие результаты:

«Филадельфия» — «Чикаго» 100:89 (21:24, 25:23, 35:24, 19:18)

«Индиана» — «Миннесота» 116:114 (32:26, 35:35, 32:32, 17:21)

«Оклахома» — «Майами» 108:115 (26:40, 21:21, 31:31, 30:23)

«Мемфис» — «Кливленд» 113:109 (27:25, 27:31, 38:20, 21:33)

«Сан-Антонио» — «Атланта» 120:121 (27:29, 31:38, 41:21, 21:33) 0