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    Итудис: С «Басконией» нас ждет очередное сражение, это очень атлетичная команда

    Баскетбол ЦСКА Евролига
    Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего матча Евролиги против испанской «Басконии».

    Димитрис Итудис
    Димитрис Итудис

    «У "Басконии" очень атлетичная команда. Их приоритет — бежать и прикладывать много старания. Задача номер один для нас — решить этот момент.

    Соперники любят открытое пространство, они бьются на щитах и используют высокие сочетания игроков. Потому нас ждет очередное сражение.

    Прошу болельщиков отнестись к нему с тем же энтузиазмом, как к предыдущему матчу», — цитирует Итудиса официальный сайт БК ЦСКА.

    14 января армейцы дома обыграли «Реал» со счетом 60:55, а «Баскония» 15-го числа уступила в Санкт-Петербурге «Зениту» (66:72). 0

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