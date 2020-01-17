Итудис: С «Басконией» нас ждет очередное сражение, это очень атлетичная команда

Главный тренер ЦСКАподелился ожиданиями от предстоящего матча Евролиги против испанской

«У "Басконии" очень атлетичная команда. Их приоритет — бежать и прикладывать много старания. Задача номер один для нас — решить этот момент.

Соперники любят открытое пространство, они бьются на щитах и используют высокие сочетания игроков. Потому нас ждет очередное сражение.

Прошу болельщиков отнестись к нему с тем же энтузиазмом, как к предыдущему матчу», — цитирует Итудиса официальный сайт БК ЦСКА.

14 января армейцы дома обыграли «Реал» со счетом 60:55, а «Баскония» 15-го числа уступила в Санкт-Петербурге «Зениту» (66:72). 0