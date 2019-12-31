«Милуоки» победил «Чикаго», «Майами» проиграл «Вашингтону»

В матче регулярного чемпионата НБАуступил на своем паркетесо счетом 102:123 (20:31, 32:24, 25:40, 25:28).

Самым результативным игроком матча с 25 очками стал форвард «Бакс» Крис Миддлтон. По дабл-даблу на свой счет записала Яннис Адетокунбо (23 очка, 10 подборов) и Эрсан Ильясова (14 очков, 11 подборов).

Для «Милуоки» эта третья победа подряд, «Чикаго» терпит второе поражение в последних трех матчах.

«Милуоки» (30-5) является лидером Восточной конференции, «Чикаго» (13-21) — девятый.

В другом матче дня «Вашингтон» дома обыграл «Майами» со счетом 123:105 (29:39, 42:24, 19:18, 33:24).

Самым результативным игроком матча с 29 стал разыгрывающий «Уизардс» Джордан Макрей. Гаррисон Мэтьюз набрал 28 очков, Иэн Маинми — 25.

У «Хит» дабл-даблом отметился Эдрис Адебайо (14 очков, 14 подборов), на счету Джимми Батлера 27 очков.

«Майами» (24-9) — третий на Востоке, «Вашингтон» (10-22) — 13-й.

Другие результаты:

«Орландо» — «Атланта» 93:101 (21:25, 36:22, 15:27, 21:27)

«Миннесота» — «Бруклин» 122:115 ОТ (27:29, 22:21, 25:30, 29:23, 19:12)

«Юта» — «Детройт» 104:81 (19:21, 20:19, 29:18, 36:23) 0