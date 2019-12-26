ЦСКА вырвал победу у «Милана» в Евролиге

Московскийв домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги одержал победу надсо счетом 78:75 (19:13, 13:26, 27:22, 19:14).

Дабл-даблом у ЦСКА отметился Майк Джеймс, набравший 17 очков и отдавший 11 результативных передач партнерам.

28 очков заработал для команды Дэниэл Хэккетт, 14 очков и 8 подборов в активе Йоханнеса Войтманна.

В составе «Милана» самым результативным игроком стал Серхио Родригес, набравший 13 очков. Американский центровой Калеб Тарчевски к 11 очкам добавил 10 подборов.

Победа стала для ЦСКА 11-й в рамках турнира, команда занимает 5-е место в таблице. Следующий матч в Евролиге команда проведет дома против «Панатинаикоса» 3 января. 0