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    «Голден Стэйт» прервал серию из пяти поражений подряд

    Баскетбол НБА Голден Стэйт Уорриорз Портленд Трэйл Блэйзерс Орландо Мэджик
    «Голден Стэйт» на своей площадке обыграл «Нью-Орлеан» со счетом 106:102 (31:16, 25:28, 22:37, 28:21).

    «Голден Стэйт» — «Нью-Орлеан»
    «Голден Стэйт» — «Нью-Орлеан»

    Самыми результативными игроками матча стали защитник «Уорриорз» Д’Анджело Расселл, а также игроки «Пеликанс» Джру Холидей и Брэндон Ингрэм — все трое набрали по 25 очков.

    Таким образом, «воины» прервали серию из пяти поражений подряд, одержав только шестую победу в сезоне при 24 поражениях.

    Отметим, что обе команды замыкают турнирную таблицу Западной конференции.

    В другом матче «Портленд» дома нанес поражение «Орландо» — 118:103 (31:13, 26:31, 36:31, 25:28). 0

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