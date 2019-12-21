«Голден Стэйт» прервал серию из пяти поражений подряд

на своей площадке обыгралсо счетом 106:102 (31:16, 25:28, 22:37, 28:21).

Самыми результативными игроками матча стали защитник «Уорриорз» Д’Анджело Расселл, а также игроки «Пеликанс» Джру Холидей и Брэндон Ингрэм — все трое набрали по 25 очков.

Таким образом, «воины» прервали серию из пяти поражений подряд, одержав только шестую победу в сезоне при 24 поражениях.

Отметим, что обе команды замыкают турнирную таблицу Западной конференции.

В другом матче «Портленд» дома нанес поражение «Орландо» — 118:103 (31:13, 26:31, 36:31, 25:28). 0