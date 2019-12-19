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    «Торонто» в гостях обыграл «Детройт», «Денвер» дома одолел «Орландо»

    Баскетбол НБА Портленд Трэйл Блэйзерс Голден Стэйт Уорриорз Даллас Маверикс Бостон Селтикс Денвер Наггетс Орландо Мэджик Оклахома-Сити Тандер Мемфис Гриззлиз Миннесота Тимбервулвз Вашингтон Уизардс Чикаго Буллз Филадельфия Сиксерс Майами Хит Торонто Рэпторс Детройт Пистонс Шарлотт Хорнетс Кливленд Кавальерс
    В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Детройт» на домашней площадке уступил «Торонто» со счетом 99:112 (29:30, 35:40, 15:26, 20:16). Для «Рэпторс» эта победа стала третьей кряду.

    Кайл Лоури
    Кайл Лоури

    Главным героем встречи стал разыгрывающий «Рэпторс» Кайл Лоури, который оформил трипл-дабл из 20 очков, 10 подборов и 10 передач. 26 очков набрал Паскаль Сиакам. Дабл-даблом из 25 очков и 13 подборов отметился Серж Ибака.

    Самым результативным игроком в составе «Детройта» стал Андре Драммонд, в активе которого 22 очка, 18 подборов, 2 перехвата и 2 блокшота.

    «Торонто» (19-8) идет четвертым в Восточной конференции, «Детройт» (11-17) — десятый.

    В другом матче «Денвер» победил «Орландо» со счетом 113:104 (27:32, 18:28, 39:16, 29:28).

    Самым результативным игроком встречи с 33 очками стал защитник «Наггетс» Джамал Маррей. По дабл-даблу оформили Никола Йокич (18 очков, 12 передач) и Пол Миллсэп (15 очков, 12 подборов).

    Для «Наггетс» эта победа стала четвертой кряду.

    «Денвер» (18-8) — третий в Западной конференции, «Орландо» (12-16) — восьмой на Востоке.

    Другие результаты:

    «Кливленд» — «Шарлотт» 100:98 (29:21, 24:20, 23:23, 24:34)
    «Филадельфия» — «Майами» 104:108 (29:19, 19:37, 26:26, 30:26)
    «Вашингтон» — «Чикаго» 109:110 ОТ (27:23, 31:29, 27:21, 13:25, 11:12)
    «Миннесота» — «Нью-Орлеан» 99:107 (25:32, 25:31, 22:24, 27:20)
    «Оклахома» — «Мемфис» 126:122 (27:32, 32:36, 34:32, 33:22)
    «Даллас» — «Бостон» 103:109 (29:29, 26:21, 18:26, 30:33)
    «Портленд» — «Голден Стэйт» 122:112 (40:29, 27:37, 30:26, 25:20) 0

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