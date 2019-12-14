Харден установил новый рекорд НБА

в гостях обыгралв матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершалась в пользу «Рокетс» со счетом 130:107.

Главным героем встречи стал Джеймс Харден, который набрал 54 очка, реализовав 10 из 15 трехочковых бросков.

Таким образом, Джеймс стал первым баскетболистом в истории НБА, которому удалось в двух подряд матчах набрать не менее 50 очков и реализовать не менее 10 трехочковых.

В предыдущей игре с «Кливленд» (116:110) Харден набрал 55 очков, реализовав 10 дальних попыток из 18.

В текущем сезоне Харден в среднем за матч набирает 39,3 очка, делает 7,5 передач и 5,9 подбора. 0