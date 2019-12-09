Четвертая подряд победа «Лейкерс», «Атланта» разобралась с «Шарлотт»

«Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча состоялась на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой хозяев со счетом 142:125 (39:31, 34:34, 37:38, 32:22).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, на счету которого 50 очков, 7 подборов и 6 передач. Дабл-дабл оформил Леброн Джеймс, в его коллекции 32 очка, 4 подбора и 13 передач.

В составе гостей лидером по набранным очкам стал центровой Карл-Энтони Таунс — 19 очков, 4 подбора и 8 передач.

Таким образом, «Лейкерс» одержал четвертую победу подряд, а «Миннесота» потерпела четвертое поражение кряду.

Обзор матча

В другом поединке дня «Шарлотт Хорнетс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча состоялась на стадионе «Спектрум-центр» и завершилась победой гостей со счетом 122:107 (24:27, 27:26, 37:30, 34:24).

Самым результативным в составе гостей стал Трей Янг, набравший 30 очков. Алексей Лень оформил дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативными стали Майлс Бриджес и Пи Джей Вашингтон, которые набрали по 20 очков.

Таким образом, «Шарлотт» потерпел второе поражение подряд. «Атланта» в свою очередь одержала вторую победу за последние три игры.

Обзор матча

Другие результаты:

«Портленд» — «Оклахома» — 96:108 (20:21, 27:34, 31:27, 18:26)

«Даллас» — «Сакраменто» — 106:110 (27:36, 19:30, 32:26, 28:18)

«Филадельфия» — «Торонто» — 110:104 (27:22, 30:20, 29:26, 24:36)

«Майами» — «Чикаго» — 110:105 ОТ (16:25, 31:24, 27:24, 23:24, 13:8)

«Вашингтон» — «ЛА Клипперс» — 119:135 (25:35, 39:30, 29:35, 26:35)

«Бруклин» — «Денвер» — 105:102 (25:21, 28:33, 29:23, 23:25) 0