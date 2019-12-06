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    «Торонто» проиграл второй матч подряд, «Вашингтон» прервал серию поражений

    Баскетбол НБА Финикс Санз Хьюстон Рокетс Торонто Рэпторс Нью-Йорк Никс Денвер Наггетс Филадельфия Сиксерс Вашингтон Уизардс
    «Хьюстон» обыграл «Торонто» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА со счетом 119:109 (34:28, 29:27, 31:33, 25:21).

    «Торонто» — «Хьюстон»
    «Торонто» — «Хьюстон»

    Самым результативным в составе победителей стал Бен Маклемор, набравший 28 очков. Джеймс Харден заработал 23 очка, а Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл — 19 очков, 13 подборов, 11 передач.

    За «Торонто» 24 очка набрал Паскаль Сиакам, еще 20 — Фред Ванвлит, 19 — у Кайла Лаури.

    «Рокетс» выиграли третий матч из последних четырех, «Рэпторс» потерпели второе поражение кряду после серии из семи побед.

    В другом поединке дня «Филадельфия» на выезде уступила «Вашингтону» — 113:119 (33:25, 22:40, 26:26, 32:28).

    В составе победителей 27 очков набрал Руи Хатимура, Брэдли Бил оформил дабл-дабл — 26 очков, 10 подборов, еще 25 очков со скамейки заработал Давис Бертанс.

    У «Филадельфии» 33 очка набрал Тобиас Харрис, Джоэл Эмбиид сделал дабл-дабл — 26 очков, 21 подбор. Бен Симмонс набрал 17 очков и отдал 10 результативных передач.

    «Уизардс» победили впервые за четыре матча и не позволили «Сиксерс» выиграть пятую встречу кряду.

    Другие результаты:

    «Нью-Йорк» — «Денвер» 92:129 (27:33, 18:34, 30:31, 17:31)
    «Нью-Орлеан» — «Финикс» 132:139 ОТ (40:38, 30:36, 21:33, 34:18, 7:14) 0

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