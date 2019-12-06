«Торонто» проиграл второй матч подряд, «Вашингтон» прервал серию поражений

Самым результативным в составе победителей стал Бен Маклемор, набравший 28 очков. Джеймс Харден заработал 23 очка, а Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл — 19 очков, 13 подборов, 11 передач.
За «Торонто» 24 очка набрал Паскаль Сиакам, еще 20 — Фред Ванвлит, 19 — у Кайла Лаури.
«Рокетс» выиграли третий матч из последних четырех, «Рэпторс» потерпели второе поражение кряду после серии из семи побед.
В другом поединке дня «Филадельфия» на выезде уступила «Вашингтону» — 113:119 (33:25, 22:40, 26:26, 32:28).
В составе победителей 27 очков набрал Руи Хатимура, Брэдли Бил оформил дабл-дабл — 26 очков, 10 подборов, еще 25 очков со скамейки заработал Давис Бертанс.
У «Филадельфии» 33 очка набрал Тобиас Харрис, Джоэл Эмбиид сделал дабл-дабл — 26 очков, 21 подбор. Бен Симмонс набрал 17 очков и отдал 10 результативных передач.
«Уизардс» победили впервые за четыре матча и не позволили «Сиксерс» выиграть пятую встречу кряду.
Другие результаты:
«Нью-Йорк» — «Денвер» 92:129 (27:33, 18:34, 30:31, 17:31)
«Нью-Орлеан» — «Финикс» 132:139 ОТ (40:38, 30:36, 21:33, 34:18, 7:14) 0