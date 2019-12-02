«Торонто» разгромил «Юту», «Голден Стэйт» проиграл «Орландо»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБАвыиграл в седьмой игре кряду, одолев на домашней площадкесо счетом 130:110 (37:20, 40:17, 30:49, 23:24).

Главным героем встречи стал форвард «Торонто» Паскаль Сиакам, на счету которого 35 очков. Дабл-дабл из 21 очка и 11 передач оформил Фред Ванвлит. 15 очков набрал Норман Пауэлл, по 13 — у Сержа Ибаки и Теренса Дэвиса.

Самым результативным в составе «Юты» стал защитник Майк Конли (20 очков). В активе Руди Гобера 12 очков и 11 подборов.

В другом матче дня прошлогодний финалист НБА «Голден Стэйт» на выезде проиграл «Орландо» — 96:100 (22:26, 29:25, 20:21, 25:28).

За победителей 32 очка набрал Эван Фурнье. У проигравших 19 очков заработал Гленн Робинсон, еще 17 — Эрик Паскалл.

«Мэджик» выиграли второй матч из шести, «Уорриорз» проиграли пятую встречу из шести и опустились на последнее место в лиге (4 победы в 21 матче).

Другие результаты:

«Миннесота» — «Мемфис» 107:115 (21:25, 26:23, 32:38, 28:29)

«Нью-Йорк» — «Бостон» 104:113 (30:31, 28:27, 27:23, 19:32)

«Лейкерс» — «Даллас» 100:114 (30:25, 32:34, 17:35, 21:20)

«Нью-Орлеан» — «Оклахома» 104:107 (29:33, 26:23, 22:26, 27:25)

«Детройт» — «Сан-Антонио» 132:98 (32:27, 27:24, 37:20, 36:27) 0