ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей Семак и Доменико ТедескоЧемпионская гонка закончена. Семак уверенно переиграл Тедеско
  • 07:23
    • «Торонто» разгромил «Юту», «Голден Стэйт» проиграл «Орландо»
  • 00:57
    • Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико»
  • 00:46
    • «Рома» одержала выездную победу над «Вероной»
  • 21:31
    • «МЮ» не справился с «Астон Виллой» на «Олд Траффорд»
  • 20:54
    • «Зенит» в меньшинстве удержал победу над «Спартаком»
    Все новости спорта

    «Торонто» разгромил «Юту», «Голден Стэйт» проиграл «Орландо»

    Баскетбол НБА Миннесота Тимбервулвз Мемфис Гриззлиз Бостон Селтикс Нью-Йорк Никс Лос-Анджелес Лейкерс Даллас Маверикс Голден Стэйт Уорриорз Орландо Мэджик Юта Джаз Торонто Рэпторс Сан-Антонио Спёрс Детройт Пистонс Оклахома-Сити Тандер
    В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Торонто» выиграл в седьмой игре кряду, одолев на домашней площадке «Юту» со счетом 130:110 (37:20, 40:17, 30:49, 23:24).

    Паскаль Сиакам
    Паскаль Сиакам

    Главным героем встречи стал форвард «Торонто» Паскаль Сиакам, на счету которого 35 очков. Дабл-дабл из 21 очка и 11 передач оформил Фред Ванвлит. 15 очков набрал Норман Пауэлл, по 13 — у Сержа Ибаки и Теренса Дэвиса.

    Самым результативным в составе «Юты» стал защитник Майк Конли (20 очков). В активе Руди Гобера 12 очков и 11 подборов.

    В другом матче дня прошлогодний финалист НБА «Голден Стэйт» на выезде проиграл «Орландо» — 96:100 (22:26, 29:25, 20:21, 25:28).

    За победителей 32 очка набрал Эван Фурнье. У проигравших 19 очков заработал Гленн Робинсон, еще 17 — Эрик Паскалл.

    «Мэджик» выиграли второй матч из шести, «Уорриорз» проиграли пятую встречу из шести и опустились на последнее место в лиге (4 победы в 21 матче).

    Другие результаты:

    «Миннесота» — «Мемфис» 107:115 (21:25, 26:23, 32:38, 28:29)
    «Нью-Йорк» — «Бостон» 104:113 (30:31, 28:27, 27:23, 19:32)
    «Лейкерс» — «Даллас» 100:114 (30:25, 32:34, 17:35, 21:20)
    «Нью-Орлеан» — «Оклахома» 104:107 (29:33, 26:23, 22:26, 27:25)
    «Детройт» — «Сан-Антонио» 132:98 (32:27, 27:24, 37:20, 36:27) 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Баскетбольный ЧМ. Борьба за золото и билеты в Токио
  • 31/08/2019 в 20:13
    •
  • Прогноз
  • ЦСКА — «Арсенал» Тула
  • 1.90
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли тульский «Арсенал» набрать очки в гостях у ЦСКА?
  • ЦСКА — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сколько раз питерцы расстроят вратаря ЦСКА?
  • ЦСКА — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Команды обменяются голами
  • «Краснодар» — «Тамбов». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Бостон» Хоккей НХЛ. «Миннесота» по буллитам одолела «Даллас», «Бостон» обыграл «Монреаль»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 2 декабря 08:500
  • 07:03
    • Сборная России завоевала бронзу на ЧМ по пляжному футболу
  • 08:22
    • Вальверде: Наличие Месси — огромное преимущество в равных матчах против сильных соперников
  • 08:07
    • Реванш Макгрегора и Нурмагомедова может состояться в конце 2020 года
    Вирджил ван Дейк Футбол В режиме «гринда». «Ливерпуль» оторвался от преследователей на 11 очков«Красные» на своем поле обыграли «Брайтон» Вчера в 14:350
  • Экспресс дня

  • Сыграют ли удачно «Краснодар» и ЦСКА после ЛЕ?
  • 2.19
    •
  • 07:51
    • Сульшер: «МЮ» должен работать над собой и становиться лучше
  • 07:38
    • Крал: Больше не считаю, что «Спартак» заслужил поражение от «Зенита»
  • 23:00
    • Тедеско: «Спартак» заслужил поражение
    Гвардиола выбрал неудачную тактику Футбол Шансы «Манчестер Сити» защитить титул низки, как зимнее солнцеРеакция прессы на матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» Вчера в 04:280
  • 19:12
    • «Интер» обыграл СПАЛ и возглавит таблицу Серии А
  • 18:56
    • «Арсенал» сыграл вничью с «Норвичем», Обамеянг оформил дубль
  • 18:23
    • Дубль Филиппа принес «Динамо» победу в дерби с «Локо»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •