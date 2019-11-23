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    «Денвер» продлил серию побед, «Даллас» разгромил «Кливленд»

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    В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» на домашней площадке переиграл «Бостон» — 96:92 (27:13, 18:21, 25:23, 26:35).

    Никола Йокич
    Никола Йокич

    Хозяева захватили инициативу уже в первой четверти, по итогам которой повели в счете с разницей в 14 очков, что и решило исход встречи.

    Самым результативным игроком матча в составе победителей Никола Йокич, оформивший трипл-дабл из 18 очков, 16 подборов и 10 передач. Дабл-дабл оформил Пол Миллсэп — 14 очков и 10 подборов. 22 очка набрал Джамал Мюррей.

    В составе гостей дабл-дабл на счету Джейлена Брауна — 22 очка и 10 подборов.

    В другом поединке дня «Даллас» дома разобрался с «Кливлендом» — 143:101 (29:26, 37:16, 45:29, 32:30).

    Уже во второй четверти «Даллас» увеличил отрыв до 24 очков, после чего превратил развитие событий в формальность.

    Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лука Дончич, собравший дабл-дабл из 30 очков и 14 передач. В составе «Кливленда» 23 очка набрал Дариус Гарлэнд.

    Другие результаты дня:

    «Клипперс» — «Хьюстон» — 122:119 (31:23, 24:28, 25:33, 42:35)

    «Юта» — «Голден Стэйт» — 113:109 (30:28, 35:23, 25:21, 23:37)

    «Филадельфия» — «Сан-Антонио» — 115:104 (29:22, 30:30, 28:28, 28:24)

    «Чикаго» — «Майами» — 108:116 (16:34, 27:33, 24:18, 41:31)

    «Оклахома» — «Лейкерс» — 127:130 (33:34, 34:32, 36:40, 24:24)

    «Бруклин» — «Сакраменто» — 116:97 (26:23, 30:26, 30:21, 30:27)

    «Вашингтон» — «Шарлотт» — 125:118 (33:34, 29:34, 28:28, 35:22)

    «Детройт» — «Атланта» — 128:103 (33:23, 43:34, 31:27, 21:19) 0

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