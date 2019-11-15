«Локомотив-Кубань» расстался с главным тренером

«Локомотив-Кубань» и главный тренерприняли решение о прекращении сотрудничества, сообщает пресс-служба клуба.

Под руководством Банки краснодарцы провел 12 матчей, уступив в семи из них. Клуб одержал всего две победы в шести встречах Еврокубка и впервые за многие годы рискует не преодолеть регулярный чемпионат.

«Решение принято на основании результатов и качества игры, которые демонстрировала команда. Мы, безусловно, дали тренеру время разобраться и изменить ситуацию. Но Луке Банки не удалось найти лидеров и тактические решения, которые бы определили верные индивидуальные и командные действия в ключевые моменты матчей.

Команда потеряла уверенность в своей игре, что и отразилось на результатах. Состав, который сегодня собран в "Локомотиве-Кубань", талантлив, амбициозен и способен на большее!» — заявил президент «Локо» Андрей Ведищев. 0