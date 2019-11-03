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    «Голден Стэйт» потерпел третье поражение кряду, «Милуоки» победил «Торонто»

    Баскетбол НБА Голден Стэйт Уорриорз Шарлотт Хорнетс Милуоки Бакс Торонто Рэпторс Филадельфия Сиксерс Портленд Трэйл Блэйзерс Мемфис Гриззлиз Финикс Санз Вашингтон Уизардс Миннесота Тимбервулвз Детройт Пистонс Бруклин Нетс Денвер Наггетс Орландо Мэджик Оклахома-Сити Тандер
    В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Голден Стэйт» проиграл «Шарлотт» со счетом 87:93 (30:25, 25:25, 16:18, 16:25). Для «Уорриорз» это поражение стало третьим кряду.

    Яннис Адетокунбо
    Яннис Адетокунбо

    Одним из главных героев встречи стал защитник «Хорнетс» Дуэйн Бэйкон, который набрал 25 очков. Терри Розир собрал коллекцию из 20 очков, 7 передач и 5 подборов.

    Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал форвард Эрик Пэскелл, набравший 25 очков. В активе Гленна Робинсона и Кая Боумена по 16 очков.

    В другом матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки» победил «Торонто» со счетом 115:105 (36:17, 30:33, 29:40, 20:15).

    Самым результативным в составе «Бакс» стал форвард Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 36 очков и 15 подборов. У «Рэпторс» 36 очков набрал Кайл Лоури, Марк Газоль отметился дабл-даблом — 10 очков и 12 подборов.

    Другие результаты:

    «Оклахома» — «Нью-Орлеан» 115:104 (33:26, 32:34, 29:26, 21:18)
    «Орландо» — «Денвер» 87:91 (26:17, 19:23, 18:29, 24:22)
    «Детройт» — «Бруклин» 113:109 (33:26, 13:28, 32:18, 35:37)
    «Вашингтон» — «Миннесота» 109:131 (34:42, 22:28, 16:36, 37:25)
    «Мемфис» — «Финикс» 105:114 (24:31, 23:14, 22:37, 36:32)
    «Портленд» — «Филадельфия» 128:129 (32:27, 36:30, 34:35, 26:37) 0

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