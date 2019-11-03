«Голден Стэйт» потерпел третье поражение кряду, «Милуоки» победил «Торонто»

Одним из главных героев встречи стал защитник «Хорнетс» Дуэйн Бэйкон, который набрал 25 очков. Терри Розир собрал коллекцию из 20 очков, 7 передач и 5 подборов.
Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал форвард Эрик Пэскелл, набравший 25 очков. В активе Гленна Робинсона и Кая Боумена по 16 очков.
В другом матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки» победил «Торонто» со счетом 115:105 (36:17, 30:33, 29:40, 20:15).
Самым результативным в составе «Бакс» стал форвард Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 36 очков и 15 подборов. У «Рэпторс» 36 очков набрал Кайл Лоури, Марк Газоль отметился дабл-даблом — 10 очков и 12 подборов.
Другие результаты:
«Оклахома» — «Нью-Орлеан» 115:104 (33:26, 32:34, 29:26, 21:18)
«Орландо» — «Денвер» 87:91 (26:17, 19:23, 18:29, 24:22)
«Детройт» — «Бруклин» 113:109 (33:26, 13:28, 32:18, 35:37)
«Вашингтон» — «Миннесота» 109:131 (34:42, 22:28, 16:36, 37:25)
«Мемфис» — «Финикс» 105:114 (24:31, 23:14, 22:37, 36:32)
«Портленд» — «Филадельфия» 128:129 (32:27, 36:30, 34:35, 26:37) 0