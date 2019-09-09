Сборная Австралии переиграла Францию на ЧМ-2019

Сборнаяпо баскетболу обыграла командув матче Кубка мира, проходящего в Китае.

Встреча группы L завершилась со счетом 100:98 (23:24, 23:22, 25:29, 29:23) в пользу австралийцев.

Защитник сборной Австралии Пэтти Миллз принес своей команде 30 очков. 23 очка у форварда Джо Инглза. Самым результативным игроком матча стал форвард сборной Франции Эван Фурнье, набравший 31 очко. 26 очков в копилку французов добавил защитник Нандо Де Коло.

Австралия заняла первое место в группе L, набрав 10 очков, а Франция — на втором месте, у нее 9 очков. Обе сборные вышли в плей-офф турнира. 0