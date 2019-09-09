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    Сборная Австралии переиграла Францию на ЧМ-2019

    Чемпионат мира по баскетболу-2019 (м) Сборная Франции
    Сборная Австралии по баскетболу обыграла команду Франции в матче Кубка мира, проходящего в Китае.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча группы L завершилась со счетом 100:98 (23:24, 23:22, 25:29, 29:23) в пользу австралийцев.

    Защитник сборной Австралии Пэтти Миллз принес своей команде 30 очков. 23 очка у форварда Джо Инглза. Самым результативным игроком матча стал форвард сборной Франции Эван Фурнье, набравший 31 очко. 26 очков в копилку французов добавил защитник Нандо Де Коло.

    Австралия заняла первое место в группе L, набрав 10 очков, а Франция — на втором месте, у нее 9 очков. Обе сборные вышли в плей-офф турнира. 0

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