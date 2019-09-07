Австралия обыграла Доминиканскую Республику на ЧМ-2019

Сборнаяодержала победу над командойв матче второго группового этапа чемпионата мира по баскетболу.

Встреча группы L, которая прошла в Нанкине, завершилась со счетом 82:76 (24:19, 16:19, 17:14, 25:24).

Лучшими в составе победителей стали Патти Миллс (19 очков и 9 передач), Крис Гулдинг (15 очков) и Джок Ландейл (13 очков).

У проигравших выделялся Элой Варгас (16 очков и 7 подборов).

В турнирной таблице Австралия вышла на первое место (8 очков), Доминиканская Республика идет третьей (6 очков).

Позднее в рамках этой группы сыграют Франция и Литва. Если победят французы, то они вместе с Австралией выйдут в четвертьфинал.

В рамках группы K сборная Бразилии нанесла поражение команде Чехии – 93:71 (20:16, 25:16, 20:14, 28:25). 0