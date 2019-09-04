Кириленко раскритиковал судейство после поражения от Аргентины

Президент Российский федерации баскетболапрокомментировал исход последнего матча первого раунда чемпионата мира сборной России против Аргентины (61:69).

«Поражение, за которое не стыдно? Хорошая формулировка. Хочется отдать должное команде, мы стараемся. Это радует.

Порой кажется, что 34 минут мы играем как команда чемпионата мира, а оставшиеся шесть — как детская. Это расстраивает.

Аргентина выиграла по делу, но у меня очень большие претензии к судейству. На чемпионате мира не может быть судейства такого уровня в определенных моментах.

Еще раз: не из-за судейства мы проиграли, но не может судья становится героем матча и участвовать во всех эпизодах, такое недопустимо», — сказал Кириленко изданию «Спорт-Экспресс». 0