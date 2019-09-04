Кириленко раскритиковал судейство после поражения от Аргентины

Андрей Кириленко
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«Поражение, за которое не стыдно? Хорошая формулировка. Хочется отдать должное команде, мы стараемся. Это радует.
Порой кажется, что 34 минут мы играем как команда чемпионата мира, а оставшиеся шесть — как детская. Это расстраивает.
Аргентина выиграла по делу, но у меня очень большие претензии к судейству. На чемпионате мира не может быть судейства такого уровня в определенных моментах.
Еще раз: не из-за судейства мы проиграли, но не может судья становится героем матча и участвовать во всех эпизодах, такое недопустимо», — сказал Кириленко изданию «Спорт-Экспресс». 0