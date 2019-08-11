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    Карасев получил травму сухожилия пальца ноги

    Сборная России
    Защитник сборной России Сергей Карасев в матче с командой Сенегала получил травму сухожилия пальца ноги.

    Сергей Карасев
    Сергей Карасев

    Об этом рассказал главный тренер национальной команды Сергей Базаревич.

    «Ему наступили на ногу, он дернул сухожилие большого пальца. Надеюсь, что все обойдется. Очень. А то у нас столько травмированных, что это какой-то кошмар», — цитирует Базаревича официальный сайт РФБ.

    Накануне баскетболисты сборной России стали победителями международного товарищеского турнира в итальянской Вероне в рамках подготовки к Кубку мира. В заключительном матче они переиграли команду Сенегала со счетом 73:56. 0

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