Карасев получил травму сухожилия пальца ноги

Защитник сборной Россиив матче с командой Сенегала получил травму сухожилия пальца ноги.

Об этом рассказал главный тренер национальной команды Сергей Базаревич.

«Ему наступили на ногу, он дернул сухожилие большого пальца. Надеюсь, что все обойдется. Очень. А то у нас столько травмированных, что это какой-то кошмар», — цитирует Базаревича официальный сайт РФБ.

Накануне баскетболисты сборной России стали победителями международного товарищеского турнира в итальянской Вероне в рамках подготовки к Кубку мира. В заключительном матче они переиграли команду Сенегала со счетом 73:56. 0