Экс-игрок «Милана» может продолжить карьеру в ЦСКА

Защитникпродолжит карьеру в московском, сообщает Eurohoops.

28-летний американец подпишет с действующим чемпионом Евролиги контракт на год

Джеймс провел минувший сезон за «Милан» и стал самым результативным игроком Евролиги. Защитник в среднем набирал 19,8 очка и делал 6,4 передачи.

Американец покинул итальянский клуб после завершения сезона-2018/19 — в услугах игрока не был заинтересован новый главный тренер «Милана» Этторе Мессина, который в 2005-2009 и 2012-2014 годах возглавлял ЦСКА.

Баскетболист ранее выступал за клубы НБА «Финикс Санз» и «Нью-Орлеан Пеликанс», а также испанскую «Басконию» и греческий «Панатинаикос». 0