ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    МалкомИз «Барселоны» — в «Зенит» во благо
  • 19:01
    • Луценко сыграет в атаке «Арсенала» на ответный матч с «Нефтчи»
  • 18:52
    • «Арсенал» объявил о трансфере Николя Пепе
  • 18:40
    • «Реал» надеется выручить с продажи Бэйла не менее 65 млн евро
  • 18:21
    • Юрий Лодыгин продолжит карьеру в «Газиантепспоре»
  • 18:09
    • «Локомотив» может усилиться форвардом «Зенита»
    Все новости спорта

    Экс-игрок «Милана» может продолжить карьеру в ЦСКА

    ЦСКА Лига ВТБ Милан
    Защитник Майк Джеймс продолжит карьеру в московском ЦСКА, сообщает Eurohoops.

    Майк Джеймс
    Майк Джеймс

    28-летний американец подпишет с действующим чемпионом Евролиги контракт на год

    Джеймс провел минувший сезон за «Милан» и стал самым результативным игроком Евролиги. Защитник в среднем набирал 19,8 очка и делал 6,4 передачи.

    Американец покинул итальянский клуб после завершения сезона-2018/19 — в услугах игрока не был заинтересован новый главный тренер «Милана» Этторе Мессина, который в 2005-2009 и 2012-2014 годах возглавлял ЦСКА.

    Баскетболист ранее выступал за клубы НБА «Финикс Санз» и «Нью-Орлеан Пеликанс», а также испанскую «Басконию» и греческий «Панатинаикос». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Финал НБА: величие Леонарда, опытные ветераны и травмы «Голден Стэйт»
  • 16/06/2019 в 14:32
    •
  • Прогноз
  • «Крузейдерс» — «Вулверхэмптон»
  • 1.85
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Айнтрахт» не будет сильно громить «Флору» в ответке
  • «Айнтрахт» — «Флора». Прогноз и ставки
  • 1.50
    •
  • «Вулверхэмптон» станет еще на шаг ближе к групповому этапу Лиги Европы
  • «Крузейдерс» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Партизан» спокойно пройдет валлийцев
  • «Партизан» — «Коннас Куэй». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Пеп Гвардиола Футбол Совершенству нет предела. Будет ли «Ман Сити» еще сильнее в новом сезоне?Пеп Гвардиола хочет вывести свою команду на новый уровень 12:450
  • 17:14
    • Карлес Пуйоль может стать генеральным менеджером «Барселоны»
  • 17:00
    • Рафаэл Леао стал игроком «Милана»
  • 16:17
    • «Локомотив» пытался перехватить Шюррле у «Спартака»
    Фернандо и Луис Адриано Футбол Революция продолжается. «Спартак» избавился от Фернандо и Луиса АдрианоСМИ — о трансферах «Спартака» за последнее время Вчера в 12:170
  • Экспресс дня

  • Исправят ли «канониры» осечку первого матча?
  • 3.23
    •
  • 21:31
    • «Бавария» опровергла информацию о трансфере Сане
  • 21:15
    • Экс-игрок «Милана» может продолжить карьеру в ЦСКА
  • 20:55
    • «Заря» и «Легия» вышли в третий квалификационный раунд Лиги Европы
    Юрген Клопп Футбол Растущие аппетиты. Клопп нацеливается на третий финал ЛЧ подрядБосс «Ливерпуля» рассказал о светлом будущем мерсисайдского клуба 30/07/2019 в 21:300
  • 16:03
    • Малком вылетел в Россию для подписания контракта с «Зенитом»
  • 13:07
    • Матч «Спартак» — «Динамо» перенесен не будет
  • 10:17
    • Ряд ведущих игроков «Ливерпуля» могут не сыграть в Суперкубке Англии
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить