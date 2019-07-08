«Бруклин» объявил о подписании Дюранта

пополнился форвардом, сообщает официальный сайт клуба НБА.

«Бруклин» получил Дюрэнта и выбор на первом раунде драфта-2020 в результате обмена в «Голден Стэйт» защитников Д'Анджело Расселла и Шабазза Напьера, а также форварда Тревеона Грэма.

По данным СМИ, контракт 30-летнего форварда рассчитан на четыре сезона, за которые он заработает 164 миллиона долларов.

Дюрант — двукратный чемпион НБА и десятикратный участник Матча звезд. Вместе со сборной США форвард выиграл Олимпийские игры в Лондоне и Рио-де-Жанейро и чемпионат мира 2010 года.

Ранее «Нетс» объявили о заключении контракта с разыгрывающим Кайри Ирвингом. 0