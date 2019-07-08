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    «Бруклин» объявил о подписании Дюранта

    НБА Голден Стэйт Уорриорз Бруклин Нетс
    «Бруклин» пополнился форвардом Кевином Дюрэнтом, сообщает официальный сайт клуба НБА.

    Кевин Дюрэнт
    Кевин Дюрэнт

    «Бруклин» получил Дюрэнта и выбор на первом раунде драфта-2020 в результате обмена в «Голден Стэйт» защитников Д'Анджело Расселла и Шабазза Напьера, а также форварда Тревеона Грэма.

    По данным СМИ, контракт 30-летнего форварда рассчитан на четыре сезона, за которые он заработает 164 миллиона долларов.

    Дюрант — двукратный чемпион НБА и десятикратный участник Матча звезд. Вместе со сборной США форвард выиграл Олимпийские игры в Лондоне и Рио-де-Жанейро и чемпионат мира 2010 года.

    Ранее «Нетс» объявили о заключении контракта с разыгрывающим Кайри Ирвингом. 0

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