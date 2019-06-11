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    Один из лидеров ЦСКА покинул клуб

    ЦСКА Лига ВТБ
    Московский ЦСКА на своем официальном сайте объявил об уходе из команды защитника Кори Хиггинса.

    Кори Хиггинс
    Кори Хиггинс

    Американец провел в армейском клубе четыре сезона. Перебравшись в Москву из скромного турецкого «Газиантепа», он стал одним из лидеров ЦСКА, выиграл вместе с командой два титула чемпиона Евролиги и четыре — Единой лиги ВТБ.

    В красно-синей форме Хиггинс провел 239 матчей (104 — в стартовом составе), в которых его средние показатели составили 11,4 очка, 2,0 подбора, 1,8 передачи и 0,8 перехвата за 21,4 минуты.

    «Это были, наверное, лучшие годы в моей жизни. Весь тренерский штаб, тренер Итудис, президент Ватутин, Наталия Фураева дали мне шанс здесь. Я всегда буду за это признателен, хочу, чтобы все знали, с какой любовью и благодарностью я к ним отношусь. Люблю эту команду, всех парней, каждого в организации», — заявил Хиггинс. 0

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