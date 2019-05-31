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    «Локомотив-Кубань» уволил главного тренера

    Локомотив-Кубань Лига ВТБ
    Руководство клуба «Локомотив-Кубань» приняло решение не продолжать сотрудничество с главным тренером Бобом Доневальдом.

    Боб Доневальд
    Боб Доневальд

    «У команды будет иностранный тренер на следующий год, большего пока сказать не могу. До 30 июня мы должны решить, остаются ли в команде на следующий сезон Фалль, Понитка и Джонсон. Их соглашения были подписаны по схеме "1+1" с опцией на второй год», — цитирует президента краснодарцев Андрея Ведищева «Чемпионат».

    Также функционер объявил, что клуб покинут Доррел Райт, Джамел Маклин и Джером Рэндл.

    Напомним, Доневальд проработал в Краснодаре лишь около двух месяцев. «Локомотив-Кубань» дошел до 1/4 плей-офф Единой лиги ВТБ, где уступил в серии «Зениту» (1-3). 0

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