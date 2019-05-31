«Локомотив-Кубань» уволил главного тренера

Руководство клубаприняло решение не продолжать сотрудничество с главным тренером

«У команды будет иностранный тренер на следующий год, большего пока сказать не могу. До 30 июня мы должны решить, остаются ли в команде на следующий сезон Фалль, Понитка и Джонсон. Их соглашения были подписаны по схеме "1+1" с опцией на второй год», — цитирует президента краснодарцев Андрея Ведищева «Чемпионат».

Также функционер объявил, что клуб покинут Доррел Райт, Джамел Маклин и Джером Рэндл.

Напомним, Доневальд проработал в Краснодаре лишь около двух месяцев. «Локомотив-Кубань» дошел до 1/4 плей-офф Единой лиги ВТБ, где уступил в серии «Зениту» (1-3). 0