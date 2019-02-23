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    «Торонто» одолел «Сан-Антонио», «Денвер» выиграл у «Далласа»

    НБА Торонто Рэпторс Сан-Антонио Спёрс Денвер Наггетс Даллас Маверикс Шарлотт Хорнетс Вашингтон Уизардс Индиана Пэйсерс Орландо Мэджик Чикаго Буллз Атланта Хоукс Детройт Пистонс Нью-Йорк Никс Миннесота Тимбервулвз Мемфис Гриззлиз Лос-Анджелес Клипперс Юта Джаз Оклахома-Сити Тандер
    «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Сан-Антонио Сперс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

    «Торонто» — «Сан-Антонио»
    «Торонто» — «Сан-Антонио»
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    Встреча, которая прошла в Канаде, завершилась со счетом 120:117 (26:23, 29:33, 33:35, 32:26).

    Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кавай Леонард, на счету которого 25 очков. 22 балла в активе Паскаля Сиакама. Серж Ибака оформил дабл-дабл из 13 очков и 15 подборов.

    У гостей 23 очка набрал Демар Дерозан, 21 — Марко Белинелли.

    «Торонто» занимает второе место в Восточной конференции (44 победы, 16 поражений), «Сан-Антонио» идет седьмым в Западной конференции (33 победы, 27 поражений).

    «Торонто» — «Сан-Антонио»

    «Денвер Наггетс» на выезде обыграл «Даллас Маверикс» — 114:104 (25:30, 27:21, 39:23, 23:30).

    У победителей в шаге от очередного трипл-дабла остановился центровой Никола Йокич — 19 очков, 13 подборов и 8 результативных передач. Также дабл-даблы на счету Пола Миллсэпа (17 баллов и 13 подборов) и Мэйсона Пламли (12 очков и 13 подборов).

    У «Далласа» 22 очка в активе Джейлена Брансона. Лука Дончич встречу пропустил.

    В турнирной таблице Западной конференции «Денвер» занимает второе место (40 побед, 18 поражений), а «Даллас» — 12-е (26 побед, 32 поражения).

    «Даллас» — «Денвер»

    Другие результаты:

    «Шарлотт» — «Вашингтон» — 123:110 (27:38, 38:22, 21:27, 27:23)
    «Индиана» — «Нью-Орлеан» — 126:111 (24:35, 34:36, 39:23, 29:17)
    «Орландо» — «Чикаго» — 109:110 (26:24, 27:27, 29:38, 27:21)
    «Атланта» — «Детройт» — 122:125 (34:33, 36:35, 25:32, 27:25)
    «Нью-Йорк» — «Миннесота» — 104:115 (33:29, 25:37, 25:28, 21:21)
    «Мемфис» — «Клипперс» — 106:112 (23:36, 30:29, 33:18, 20:29)
    «Оклахома» — «Юта» — 148:147 2ОТ (35:34, 31:23, 27:38, 36:34, 10:10, 9:8) 0

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