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    «Милуоки» прервал победную серию «Индианы», «Миннесота» обыграла «Хьюстон»

    НБА Голден Стэйт Уорриорз Портленд Трэйл Блэйзерс Финикс Санз Лос-Анджелес Клипперс Сакраменто Кингз Денвер Наггетс Майами Хит Даллас Маверикс Хьюстон Рокетс Миннесота Тимбервулвз Чикаго Буллз Мемфис Гриззлиз Торонто Рэпторс Вашингтон Уизардс Филадельфия Сиксерс Нью-Йорк Никс Бостон Селтикс Детройт Пистонс Бруклин Нетс Кливленд Кавальерс Индиана Пэйсерс Милуоки Бакс
    В матче регулярного чемпионата НБА «Индиана» на своем паркете уступила «Милуоки» со счетом 97:106 (18:26, 29:29, 32:21, 18:30).

    Джефф Тиг
    Джефф Тиг
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    Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Яннис Адетокунбо, оформивший трипл-дабл из 33 очков, 19 подборов и 11 результативных передач. 17 баллов на счету Малкольма Брогдона. В составе «Индианы» 20 очков в активе Бояна Богдановича.

    «Бакс» прервали шестиматчевую победную серию «Пэйсерс». «Милуоки» (43-14) является лидером Восточной конференции, «Индиана» (38-20) — третья.

    В другом матче игрового дня регулярного сезона НБА «Миннесота» на домашней площадке взяла верх над «Хьюстоном» — 121:111 (28:29, 24:29, 35:26, 34:27).

    Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 42 очка, также на его счету 6 потерь. Он реализовал 8 бросков из 22 из-за дуги. Дабл-дабл из 12 баллов и 11 подборов на счету Кеннета Фарида.

    В составе «Миннесоты» дабл-дабл из 27 очков и 12 результативных передач оформил Джефф Тиг. 25 баллов на счету центрового Карла-Энтони Таунса.

    «Миннесота» (27-30) одержала вторую победу кряду и поднялась на 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Хьюстон» (33-24) — пятый.

    Другие результаты:

    «Кливленд» — «Бруклин» 139:148 ОТ (29:30, 29:25, 26:29, 25:25, 30:39)
    «Бостон» — «Детройт» 118:110 (28:29, 29:23, 34:20, 27:38)
    «Нью-Йорк» — «Филадельфия» 111:126 (33:37, 22:34, 36:29, 20:26)
    «Торонто» — «Вашингтон» 129:120 (30:26, 29:39, 44:28, 26:27)
    «Чикаго» — «Мемфис» 122:110 (36:32, 31:30, 25:21, 30:27)
    «Даллас» — «Майами» 101:112 (25:29, 33:28, 16:32, 27:23)
    «Денвер» — «Сакраменто» 120:118 (30:41, 28:28, 35:22, 27:27)
    «Клипперс» — «Финикс» 134:107 (32:22, 35:29, 33:28, 34:28)
    «Портленд» — «Голден Стэйт» 129:107 (31:33, 33:28, 30:34, 35:12) 0

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