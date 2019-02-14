«Милуоки» прервал победную серию «Индианы», «Миннесота» обыграла «Хьюстон»

В матче регулярного чемпионата НБАна своем паркете уступиласо счетом 97:106 (18:26, 29:29, 32:21, 18:30).

Джефф Тиг nba.com 5000 Бонус за регистрацию Играть!

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Яннис Адетокунбо, оформивший трипл-дабл из 33 очков, 19 подборов и 11 результативных передач. 17 баллов на счету Малкольма Брогдона. В составе «Индианы» 20 очков в активе Бояна Богдановича.

«Бакс» прервали шестиматчевую победную серию «Пэйсерс». «Милуоки» (43-14) является лидером Восточной конференции, «Индиана» (38-20) — третья.

В другом матче игрового дня регулярного сезона НБА «Миннесота» на домашней площадке взяла верх над «Хьюстоном» — 121:111 (28:29, 24:29, 35:26, 34:27).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 42 очка, также на его счету 6 потерь. Он реализовал 8 бросков из 22 из-за дуги. Дабл-дабл из 12 баллов и 11 подборов на счету Кеннета Фарида.

В составе «Миннесоты» дабл-дабл из 27 очков и 12 результативных передач оформил Джефф Тиг. 25 баллов на счету центрового Карла-Энтони Таунса.

«Миннесота» (27-30) одержала вторую победу кряду и поднялась на 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Хьюстон» (33-24) — пятый.

Другие результаты:

«Кливленд» — «Бруклин» 139:148 ОТ (29:30, 29:25, 26:29, 25:25, 30:39)

«Бостон» — «Детройт» 118:110 (28:29, 29:23, 34:20, 27:38)

«Нью-Йорк» — «Филадельфия» 111:126 (33:37, 22:34, 36:29, 20:26)

«Торонто» — «Вашингтон» 129:120 (30:26, 29:39, 44:28, 26:27)

«Чикаго» — «Мемфис» 122:110 (36:32, 31:30, 25:21, 30:27)

«Даллас» — «Майами» 101:112 (25:29, 33:28, 16:32, 27:23)

«Денвер» — «Сакраменто» 120:118 (30:41, 28:28, 35:22, 27:27)

«Клипперс» — «Финикс» 134:107 (32:22, 35:29, 33:28, 34:28)

«Портленд» — «Голден Стэйт» 129:107 (31:33, 33:28, 30:34, 35:12) 0