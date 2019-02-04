«Торонто» победил «Клипперс», «Бостон» одолел «Оклахому»

обыгралв матче регулярного чемпионата НБА со счетом 121:103 (23:23, 42:28, 32:29, 24:23).

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Самым результативным в составе победителей стал Кавай Леонард, набравший 18 очков. Дабл-даблом из 16 очков и 12 подборов отметился центровой «Торонто» Серж Ибака.

В составе «Лос-Анджелеса» 19 очков набрал разыгрывающий Шай Жильжо-Александер, 18 — у защитника Лу Уильямса.

«Клипперс» потерпели третье поражение подряд. «Рэпторс» выиграли второй матч из пяти последних.

«Торонто» занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Клипперс» идут восьмыми на Западе.

В других матчах дня «Бостон» обыграл «Оклахому» в домашнем матче со счетом 134:129 (31:29, 35:29, 33:35, 35:36), а также «Мемфис» в гостях одолел «Нью-Йорк» — 96:84 (19:22, 23:19, 32:21, 22:22). 0