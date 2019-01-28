«Хьюстон» победил в третий раз подряд, «Оклахома» обыграла «Милуоки»

В матче регулярного чемпионата НБАобыгралсо счетом 103:98 (18:34, 35:27, 21:21, 29:16).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 40 очков и 11 подборов. Еще один дабл-дабл на счету его партнера Кеннета Фарида, который набрал 12 баллов и сделал 10 подборов.

В составе «Орландо» дабл-даблами отметились Никола Вучевич (19 очков и 17 подборов) и Аарон Гордон (23 очков и 10 подборов). Российский центровой «Орландо» Тимофей Мозгов участия в матче не принимал.

«Ракетчики» (20-20) одержали третью победу кряду и идут пятыми на Западе. У «Орландо» (20-30), наоборот, третье поражение подряд и 11 позиция на Востоке.

В другом матче дня «Оклахома» обыграла «Милуоки» в домашнем матче со счетом 118:112 (31:25, 25:17, 33:37, 29:33).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Пол Джордж, на счету которого 36 очков и 13 подборов. Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл из 13 очков, 13 подборов и 11 передач.

В составе «Милуоки» 27 очков и 18 подборов заработал Яннис Адетокунбо. Еще 22 очка набрал Крис Миддлтон.

Победная серия «Бакс» прервалась на отметке в шести матчей, но они остались лидерами Восточной конференции. «Тандер» выиграли пятый матч кряду и занимают третье место на Западе.

Другие результаты:

«Чикаго» — «Кливленд» 101:104 (29:27, 24:24, 26:28, 22:25)

«Клипперс» — «Сакраменто» 122:108 (34:21, 33:30, 20:25, 35:32)

«Сан-Антонио» — «Вашингтон» 132:119 (36:26, 34:43, 29:17, 33:33)

«Миннесота» — «Юта» 111:125 (22:25, 28:28, 35:37, 26:35)

«Даллас» — «Торонто» 120:123 (32:38, 26:32, 30:15, 32:38)

«Нью-Йорк» — «Майами» 97:106 (26:25, 32:27, 12:29, 27:25)

«Лейкерс» — «Финикс» 116:102 (31:27, 34:26, 25:28, 26:21) 0