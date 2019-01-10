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    «Хьюстон» уступил «Милуоки», «Бостон» разгромил «Индиану»

    НБА Хьюстон Рокетс Милуоки Бакс Бостон Селтикс Индиана Пэйсерс Вашингтон Уизардс Филадельфия Сиксерс Бруклин Нетс Атланта Хоукс Мемфис Гриззлиз Сан-Антонио Спёрс Кливленд Кавальерс Даллас Маверикс Финикс Санз Юта Джаз Орландо Мэджик Портленд Трэйл Блэйзерс Чикаго Буллз Лос-Анджелес Лейкерс Детройт Пистонс
    «Хьюстон Рокетс» потерпел поражение от «Милуоки Бакс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

    Яннис Адетокунбо
    Яннис Адетокунбо
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    Встреча, которая прошла в Техасе, завершилась со счетом 109:116 (29:26, 31:28, 23:38, 26:24).

    Лучшим в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, в активе которого 27 очков и 21 подбор.

    У хозяев выделялся Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 42 очков и 11 подборов. Клинт Капела набрал 18 очков и сделал 13 подборов.

    «Милуоки» лидирует в Восточной конференции (29 побед, 11 поражений), «Хьюстон» — шестой на Западе (23 победы, 17 поражений).

    «Хьюстон» — «Милуоки»

    «Бостон Селтикс» на домашнем паркете разгромил «Индиану Пэйсерс» — 135:108 (29:23, 39:30, 37:27, 30:28).

    В составе победителей по 22 очка набрали Маркус Моррис и Джейлен Браун. 20 баллов на счету Джейсона Тэйтума.

    20 очков в составе «Индианы» набрал Домантас Сабонис, 17 — Виктор Оладипо, 15 — Тайрик Эванс.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Бостон» занимает пятое место (25 побед, 15 поражений), а «Индиана» — третье (27 побед, 14 поражений).

    «Бостон» — «Индиана»

    Другие результаты:

    «Вашингтон» — «Филадельфия» — 123:106 (25:20, 38:28, 29:27, 31:31)
    «Бруклин» – «Атланта» — 116:100 (23:38, 28:19, 35:23, 30:20)
    «Мемфис» — «Сан-Антонио» — 96:86 (22:18, 20:13, 30:33, 24:22)
    «Нью-Орлеан» — «Кливленд» — 140:124 (25:38, 34:25, 41:28, 40:33)
    «Даллас» — «Финикс» — 104:94 (26:26, 20:24, 32:19, 26:25)
    «Юта» — «Орландо» — 106:93 (19:32, 27:31, 32:12, 28:18)
    «Портленд» — «Чикаго» — 124:112 (30:29, 26:22, 39:34, 29:27)
    «Лейкерс» — «Детройт» — 113:100 (20:24, 35:23, 34:30, 24:23) 0

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