«Химки» потерпели поражение в матче с «Басконией»

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев паркета Джордан Мики — 19 очков, его партнер по команде Стефан Маркович записал на свой счет 14 очков, а Чарльз Дженкинс — 13.
Лучшим в составе победителей стал Шевон Шилдс, набравший 15 очков.
«Химки» потерпели десятое поражение в Евролиге и занимают 12-е место в турнирной таблице, а «Баскония» расположилась на десятой строчке, одержав шестую победу.
В следующем матче турнира подопечные Георгиоса Барцокаса 3 января на выезде сыграют с «Гран-Канарией», а испанцы на следующий день встретятся с «Фенербахче». 0