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    «Химки» потерпели поражение в матче с «Басконией»

    Евролига Химки
    Подмосковные «Химки» в домашнем матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги потерпели поражение от «Басконии» со счетом 77:85.

    «Химки»
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    Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев паркета Джордан Мики — 19 очков, его партнер по команде Стефан Маркович записал на свой счет 14 очков, а Чарльз Дженкинс — 13.

    Лучшим в составе победителей стал Шевон Шилдс, набравший 15 очков.

    «Химки» потерпели десятое поражение в Евролиге и занимают 12-е место в турнирной таблице, а «Баскония» расположилась на десятой строчке, одержав шестую победу.

    В следующем матче турнира подопечные Георгиоса Барцокаса 3 января на выезде сыграют с «Гран-Канарией», а испанцы на следующий день встретятся с «Фенербахче». 0

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