«Химки» потерпели поражение в матче с «Басконией»

Подмосковныев домашнем матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги потерпели поражение отсо счетом 77:85.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев паркета Джордан Мики — 19 очков, его партнер по команде Стефан Маркович записал на свой счет 14 очков, а Чарльз Дженкинс — 13.

Лучшим в составе победителей стал Шевон Шилдс, набравший 15 очков.

«Химки» потерпели десятое поражение в Евролиге и занимают 12-е место в турнирной таблице, а «Баскония» расположилась на десятой строчке, одержав шестую победу.

В следующем матче турнира подопечные Георгиоса Барцокаса 3 января на выезде сыграют с «Гран-Канарией», а испанцы на следующий день встретятся с «Фенербахче». 0