Барцокас: Матч с «Басконией» «Химки» начали слишком расслабленно

Главный тренер «Химок»поделился впечатлениями после поражения отв регулярном чемпионате Евролиги.

«Игра получилась тяжелой, у "Басконии" очень сильный состав. Мы же начали игру слишком расслабленно — соперник набрал почти 30 очков за первую четверть, а мы даже не выбрали лимит фолов, их было всего три.

Такой настрой не позволил нам сыграть на высоком уровне. В третьей четверти нам удалось прибавить — появились желание, старание, и в защите, и в атаке.

Мы перехватили инициативу и вышли вперед. Но внезапно мы трижды сфолили на трехочковой линии и получили девять штрафных. В итоге "Баскония" заслуженно выиграла, с чем ее и поздравляю.

Прежде всего, мы несколько раз промахнулись с близкого расстояния. Мы выбросили больше трехочковых, чем двухочковых. У нас хватает вариантов в атаке, но после нескольких неудачных попыток мы не смотрели на кольцо, а искали возможности для бросков с периметра.

Нам каждый матч дается сложно. Те игроки, которые есть в моем распоряжении, стараются изо всех сил, пытаются доказать, что они соответствуют тому сумасшедшему уровню, на котором играют в Евролиге.

Не знаю, сколько еще будут отсутствовать Швед и Гилл, но без них нам приходится непросто, потому что мы строили команду именно вокруг них. Особенно вокруг Алексея.

Теперь мы один день отдохнем и будем готовиться к следующей игре против "Гран Канарии". У Евролиги тяжелый календарь, будем надеяться, что нам удастся найти свою игру и победить», — рассказал Барцокас «Спорт-Экспрессу». 0