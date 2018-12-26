«Бостон» дожал «Филадельфию» в овертайме, «Лейкерс» разгромили «Голден Стэйт»

В НБА состоялись традиционные Рождественские матчи, которые привлекают особый зрительский интерес.

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В одном из них «Бостон Селтикс» на домашней площадке одолел «Филадельфию Сиксерс» — 121:114 ОТ (32:25, 25:26, 29:38, 22:19, 13:6).

Главным героем встречи стал разыгрывающий «Селтикс» Кайри Ирвинг, набравший 40 очков. По 23 балла в составе хозяев набрали Маркус Моррис и Джейсон Тейтум.

В составе «Сиксерс» самым результативным стал Джоэл Эмбиид, на счету которого 34 очка и 16 подборов. Близок к трипл-даблу был разыгрывающий Бен Симмонс — 11 очков, 14 подборов, 8 передач.

«Бостон» — «Филадельфия»

В турнирной таблице Восточной конференции «Бостон» занимает пятое место (20 побед, 13 поражений), а «Филадельфия» — четвертое (22 победы, 13 поражений).

«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде одержал уверенную победу над «Голден Стэйт Уорриорз» — 127:101 (32:25, 33:25, 26:32, 36:19).

Дабл-даблами в составе победителей отметились Леброн Джеймс (17 очков, 13 подборов), Ивица Зубац (18 очков, 11 подборов) и Рэджон Рондо (15 очков, 10 передач).

Джеймс, к слову, покинул площадку в третьей четверти из-за травмы паха.

В составе «Уорриорз» выделялся Андре Игуодала, на счету которого 23 очка. Кевин Дюрант набрал 21 очко.

«Голден Стэйт» — «Лейкерс»

«Лейкерс» занимают четвертое место в Западной конференции (20 побед, 14 поражений), «Голден Стэйт» — второй (23 победы, 12 поражений).

Другие результаты:

«Нью-Йорк» — «Милуоки» — 95:109 (24:22, 22:26, 22:36, 27:25)

«Хьюстон» — «Оклахома» — 113:109 (22:22, 30:38, 34:28, 27:21) 0