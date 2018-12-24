«Голден Стэйт» обыграл «Клипперс», «Оклахома» уступила «Миннесоте»

на домашнем паркете обыграл— 129:127 (36:36, 31:35, 36:23, 26:33).

Стефен Карри стал самым результативным игроком встречи, набрав 42 очка (6 из 15 из-за дуги). Кевин Дюрант оформил дабл-дабл из 35 баллов и 12 подборов. У калифорнийцев 32 очка набрал Тобиас Харрис, Данило Галлинари оформил дабл-дабл из 25 очков и 11 подборов.

«Голден Стэйт» расположился на второй позиции в Западной конференции, «Клипперс» — шестой.

В другом матче игрового дня регулярного сезона НБА «Оклахома» дома уступила «Миннесоте» — 112:114 (25:35, 38:18, 17:33, 32:28).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Тандер» Пол Джордж, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 11 подборов. Трипл-дабл из 23 баллов, 11 подборов и 10 результативных передач на свой счёт записал Расселл Уэстбрук.

В составе победителей 30 очков набрал Эндрю Уиггинс, 18 — Карл-Энтони Таунс.

«Оклахома» (21-11) прервала серию из четырех побед и занимает третье место на Западе. «Миннесота» (15-18) — 13-я .

Другие результаты:

«Детройт» — «Атланта» 95:98 (21:28, 22:29, 23:22, 29:19)

«Индиана» — «Вашингтон» 105:89 (27:25, 26:21, 31:18, 21:25)

«Бостон» — «Шарлотт» 119:103 (29:26, 39:21, 26:20, 25:36)

«Бруклин» — «Финикс» 111:103 (38:31, 25:25, 28:18, 20:29)

«Кливленд» — «Чикаго» 92:112 (29:28, 30:26, 15:30, 18:28)

«Орландо» — «Майами» 91:115 (17:28, 27:25, 27:37, 20:25)

«Сакраменто» — «Нью-Орлеан» 122:117 (25:36, 33:33, 28:27, 36:21)

«Портленд» — «Даллас» 121:118 ОТ (25:27, 37:25, 26:28, 19:27, 14:11)

«Лейкерс» — «Мемфис» 99:107 (20:26, 26:24, 29:22, 24:35) 0