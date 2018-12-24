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    «Голден Стэйт» обыграл «Клипперс», «Оклахома» уступила «Миннесоте»

    НБА Голден Стэйт Уорриорз Лос-Анджелес Клипперс Оклахома-Сити Тандер Миннесота Тимбервулвз Атланта Хоукс Детройт Пистонс Индиана Пэйсерс Вашингтон Уизардс Бостон Селтикс Шарлотт Хорнетс Бруклин Нетс Финикс Санз Кливленд Кавальерс Чикаго Буллз Орландо Мэджик Майами Хит Сакраменто Кингз Портленд Трэйл Блэйзерс Даллас Маверикс Лос-Анджелес Лейкерс Мемфис Гриззлиз
    «Голден Стэйт» на домашнем паркете обыграл «Клипперс» — 129:127 (36:36, 31:35, 36:23, 26:33).

    Стефен Карри
    Стефен Карри
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    Стефен Карри стал самым результативным игроком встречи, набрав 42 очка (6 из 15 из-за дуги). Кевин Дюрант оформил дабл-дабл из 35 баллов и 12 подборов. У калифорнийцев 32 очка набрал Тобиас Харрис, Данило Галлинари оформил дабл-дабл из 25 очков и 11 подборов.

    «Голден Стэйт» расположился на второй позиции в Западной конференции, «Клипперс» — шестой.

    В другом матче игрового дня регулярного сезона НБА «Оклахома» дома уступила «Миннесоте» — 112:114 (25:35, 38:18, 17:33, 32:28).

    Самым результативным игроком встречи стал форвард «Тандер» Пол Джордж, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 11 подборов. Трипл-дабл из 23 баллов, 11 подборов и 10 результативных передач на свой счёт записал Расселл Уэстбрук.

    В составе победителей 30 очков набрал Эндрю Уиггинс, 18 — Карл-Энтони Таунс.

    «Оклахома» (21-11) прервала серию из четырех побед и занимает третье место на Западе. «Миннесота» (15-18) — 13-я .

    Другие результаты:

    «Детройт» — «Атланта» 95:98 (21:28, 22:29, 23:22, 29:19)
    «Индиана» — «Вашингтон» 105:89 (27:25, 26:21, 31:18, 21:25)
    «Бостон» — «Шарлотт» 119:103 (29:26, 39:21, 26:20, 25:36)
    «Бруклин» — «Финикс» 111:103 (38:31, 25:25, 28:18, 20:29)
    «Кливленд» — «Чикаго» 92:112 (29:28, 30:26, 15:30, 18:28)
    «Орландо» — «Майами» 91:115 (17:28, 27:25, 27:37, 20:25)
    «Сакраменто» — «Нью-Орлеан» 122:117 (25:36, 33:33, 28:27, 36:21)
    «Портленд» — «Даллас» 121:118 ОТ (25:27, 37:25, 26:28, 19:27, 14:11)
    «Лейкерс» — «Мемфис» 99:107 (20:26, 26:24, 29:22, 24:35) 0

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