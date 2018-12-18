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    «Нью-Йорк» проиграл «Финиксу», «Хьюстон» продлил победную серию

    НБА Детройт Пистонс Милуоки Бакс Нью-Йорк Никс Филадельфия Сиксерс Миннесота Тимбервулвз Сакраменто Кингз Юта Джаз Хьюстон Рокетс Оклахома-Сити Тандер Чикаго Буллз Сан-Антонио Спёрс Голден Стэйт Уорриорз Мемфис Гриззлиз Лос-Анджелес Клипперс Портленд Трэйл Блэйзерс
    «Нью-Йорк» на домашней площадке проиграл «Финиксу» со счетом 110:128 (32:28, 34:31, 17:41, 27:28).

    Девин Букер
    Девин Букер
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    Главным героем встречи стал защитник «Финикса» Девин Букер, набравший 38 очков. Дабл-даблом в составе победителей отметился центровой Деандре Эйтон (21 очко, 13 подборов). Самым результативным в составе «Нью-Йорка» стал Эммануэль Мудиэй, который набрал 32 очка.

    «Финикс» (7-24) одержал третью победу подряд и занимает 15-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Никс» (9-23) потерпели седьмое поражение в восьми последних играх.

    «Хьюстон» обыграл «Юту» в домашнем матче со счетом 102:97 (25:23, 25:14, 33:36, 19:24).

    Самым результативным игроком матча стал лидер «ракет» Джеймс Харден, набравший 47 очков. У «Юты» 23 очка на счету Донована Митчелла, а Руди Гобер оформил дабл-дабл (18 очков, 13 подборов).

    Другие результаты:

    «Детройт» — «Милуоки» 104:107 (27:25, 16:30, 34:26, 27:26)
    «Миннесота» — «Сакраменто» 132:105 (38:23, 36:21, 29:33, 29:28)
    «Оклахома» — «Чикаго» 121:96 (31:22, 33:22, 24:25, 33:27)
    «Сан-Антонио» — «Филадельфия» 123:96 (29:32, 31:17, 33:22, 30:25)
    «Голден Стэйт» — «Мемфис» 110:93 (30:22, 31:16, 23:29, 26:26)
    «Клипперс» — «Портленд» 127:131 (29:37, 31:21, 28:42, 39:31) 0

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