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    Единая лига ВТБ: «Нижний Новгород» обыграл «Химки» и другие результаты

    Лига ВТБ Локомотив-Кубань Цмоки-Минск Нижний Новгород Химки УНИКС
    Состоялось очередные матчи регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ.

    «Химки» — «Нижний Новгород»
    «Химки» — «Нижний Новгород»
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    «Химки» на своем паркете уступили «Нижнему Новгороду» — 80:93

    Самым результативным игроком матча у победителей стал Евгений Бабурин, который набрал 16 очков. У «Химок» 20 баллов на свой счет записал Ди Бост.

    УНИКС на выезде минимально проиграл «Парме» — 66:68

    В составе победителей 17 очков набрал Эйгирдас Жукаускас. У УНИКСа коллекцию 15 очков, а также 9 подборов себе в актив записал Пиеррия Хенри.

    Другие результаты

    «Енисей» — ВЭФ — 75:67
    «Астана» — «Калев» — 105:78
    «Локомотив-Кубань» — «Цмоки-Минск» — 80:69 0

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