Единая лига ВТБ: «Нижний Новгород» обыграл «Химки» и другие результаты

«Химки» — «Нижний Новгород»
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«Химки» на своем паркете уступили «Нижнему Новгороду» — 80:93
Самым результативным игроком матча у победителей стал Евгений Бабурин, который набрал 16 очков. У «Химок» 20 баллов на свой счет записал Ди Бост.
УНИКС на выезде минимально проиграл «Парме» — 66:68
В составе победителей 17 очков набрал Эйгирдас Жукаускас. У УНИКСа коллекцию 15 очков, а также 9 подборов себе в актив записал Пиеррия Хенри.
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