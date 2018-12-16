Единая лига ВТБ: «Нижний Новгород» обыграл «Химки» и другие результаты

Состоялось очередные матчи регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ.

«Химки» на своем паркете уступили «Нижнему Новгороду» — 80:93

Самым результативным игроком матча у победителей стал Евгений Бабурин, который набрал 16 очков. У «Химок» 20 баллов на свой счет записал Ди Бост.

УНИКС на выезде минимально проиграл «Парме» — 66:68

В составе победителей 17 очков набрал Эйгирдас Жукаускас. У УНИКСа коллекцию 15 очков, а также 9 подборов себе в актив записал Пиеррия Хенри.

Другие результаты

«Енисей» — ВЭФ — 75:67

«Астана» — «Калев» — 105:78

«Локомотив-Кубань» — «Цмоки-Минск» — 80:69 0