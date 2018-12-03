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    «Лейкерс» одержали третью победу подряд, «Даллас» победил «Клипперс»

    НБА Лос-Анджелес Лейкерс Финикс Санз Даллас Маверикс Лос-Анджелес Клипперс Шарлотт Хорнетс Майами Хит Юта Джаз Мемфис Гриззлиз Филадельфия Сиксерс Сан-Антонио Спёрс Портленд Трэйл Блэйзерс
    «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал уверенную победу над «Финикс Санз» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

    Харрисон Барнс
    Харрисон Барнс
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    Встреча, которая прошла в «Стэйплс-центре», завершилась со счетом 120:96 (21:31, 40:15, 34:28, 25:22).

    Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Кайл Кузма, набравший 23 очка. 22 балла в активе Леброна Джеймса. 15 очков на счету Брэндона Ингрэма, по 14 — у Джавейла Макги и Майкла Бизли.

    У «Санз» дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов оформил центровой Деандре Эйтон. 15 баллов на счету Ришона Холмса, по 13 — у Джоша Джексона и Тревора Аризы.

    «Лейкерс» — «Финикс»

    «Лейкерс» одержали третью победу подряд, поднявшись на пятое место в Западной конференции (14 побед, 9 поражений). «Финикс» идет 15-м (4 победы, 19 поражений).

    «Даллас Маверикс» на домашней арене победил «Лос-Анджелес Клипперс» — 114:110 (34:35, 28:23, 26:22, 26:30).

    У победителей 30 очков набрал Харрисон Барнс, еще 24 балла в копилку команды добавил Джей Джей Бареа.

    В составе гостей дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов оформил Монтрезл Харрелл. Данило Галинари и Лу Уильямс набрали по 21 баллу.

    «Даллас» — «Клипперс»

    «Клипперс» опустились на второе место в Западной конференции (15 побед, 7 поражений), «Даллас» занимает восьмую позицию (11 побед, 10 поражений).

    Другие результаты:

    «Шарлотт» — «Нью-Орлеан» — 109:119 (30:29, 26:36, 21:22, 32:32)
    «Майами» — «Юта» — 102:100 (27:35, 26:20, 27:22, 22:23)
    «Филадельфия» — «Мемфис» — 103:95 (26:25, 28:19, 24:24, 25:27)
    «Сан-Антонио» — «Портленд» — 131:118 (32:33, 30:22, 35:35, 34:28) 0

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