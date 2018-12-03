«Лейкерс» одержали третью победу подряд, «Даллас» победил «Клипперс»

одержал уверенную победу надв домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

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Встреча, которая прошла в «Стэйплс-центре», завершилась со счетом 120:96 (21:31, 40:15, 34:28, 25:22).

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Кайл Кузма, набравший 23 очка. 22 балла в активе Леброна Джеймса. 15 очков на счету Брэндона Ингрэма, по 14 — у Джавейла Макги и Майкла Бизли.

У «Санз» дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов оформил центровой Деандре Эйтон. 15 баллов на счету Ришона Холмса, по 13 — у Джоша Джексона и Тревора Аризы.

«Лейкерс» — «Финикс»

«Лейкерс» одержали третью победу подряд, поднявшись на пятое место в Западной конференции (14 побед, 9 поражений). «Финикс» идет 15-м (4 победы, 19 поражений).

«Даллас Маверикс» на домашней арене победил «Лос-Анджелес Клипперс» — 114:110 (34:35, 28:23, 26:22, 26:30).

У победителей 30 очков набрал Харрисон Барнс, еще 24 балла в копилку команды добавил Джей Джей Бареа.

В составе гостей дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов оформил Монтрезл Харрелл. Данило Галинари и Лу Уильямс набрали по 21 баллу.

«Даллас» — «Клипперс»

«Клипперс» опустились на второе место в Западной конференции (15 побед, 7 поражений), «Даллас» занимает восьмую позицию (11 побед, 10 поражений).

Другие результаты:

«Шарлотт» — «Нью-Орлеан» — 109:119 (30:29, 26:36, 21:22, 32:32)

«Майами» — «Юта» — 102:100 (27:35, 26:20, 27:22, 22:23)

«Филадельфия» — «Мемфис» — 103:95 (26:25, 28:19, 24:24, 25:27)

«Сан-Антонио» — «Портленд» — 131:118 (32:33, 30:22, 35:35, 34:28) 0