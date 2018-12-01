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    «Бостон» разгромил «Кливленд», «Хьюстон» прервал серию из четырех поражений

    НБА Шарлотт Хорнетс Юта Джаз Бостон Селтикс Кливленд Кавальерс Детройт Пистонс Чикаго Буллз Филадельфия Сиксерс Вашингтон Уизардс Бруклин Нетс Мемфис Гриззлиз Оклахома-Сити Тандер Атланта Хоукс Сан-Антонио Спёрс Хьюстон Рокетс Майами Хит Финикс Санз Орландо Мэджик Лос-Анджелес Лейкерс Даллас Маверикс Портленд Трэйл Блэйзерс Денвер Наггетс
    «Хьюстон» прервал серию из четырех поражений, разгромив на выезде «Сан-Антонио» — 136:111 (39:23, 31:24, 40:27, 26:31).

    Кайри Ирвинг
    Кайри Ирвинг
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    Самым результативным игроком в составе победителей стал Клинт Капела — у него 27 очков и 12 подборов. Также дабл-даблы оформили Джеймс Харден (23 очка, 10 передач) и Крис Пол (14 очков, 10 передач).

    «Хьюстон» (10-11) — 12-е место на Западе, «Сан-Антонио» (10-12) — 14-е.

    В другом матче игрового дня регулярного сезона НБА «Бостон» дома разгромил «Кливленд» — 128:95 (30:26, 32:26, 39:20, 27:23).

    Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Кайри Ирвинг, набравший 29 очков (реализовано 5 из 7 бросков из-за дуги). 15 очков набрал Маркус Моррис.

    В составе «Кливленда» 16 баллов на счету Джордана Кларксона. Тристан Томпсон оформил дабл-дабл из 13 очков и 12 подборов.

    «Бостон» (12-10) — шестой на Востоке, «Кливленд» (4-17) — 15-й.

    Другие результаты:

    «Шарлотт» — «Юта» 111:119 (19:33, 34:24, 30:34, 28:28)
    «Детройт» — «Чикаго» 107:88 (34:21, 21:19, 24:25, 28:23)
    «Филадельфия» — «Вашингтон» 123:98 (31:19, 37:27, 30:24, 25:28)
    «Бруклин» — «Мемфис» 125:131 ОТ (26:26, 32:32, 22:27, 31:26, 14:20)
    «Оклахома» — «Атланта» 124:109 (28:26, 38:20, 25:30, 33:33)
    «Майами» — «Нью-Орлеан» 106:101 (37:17, 24:24, 20:34, 25:26)
    «Финикс» — «Орландо» 85:99 (25:21, 23:30, 23:24, 14:24)
    «Лейкерс» — «Даллас» 114:103 (22:32, 31:26, 25:17, 36:28)
    «Портленд» — «Денвер» 112:113 (26:38, 27:30, 32:23, 27:22) 0

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