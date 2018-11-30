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    51 очко Дюранта не спасли «Голден Стэйт» от поражения

    НБА Торонто Рэпторс Голден Стэйт Уорриорз Лос-Анджелес Лейкерс Индиана Пэйсерс Сакраменто Кингз Лос-Анджелес Клипперс
    «Торонто» вырвал победу у «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА.

    Кевин Дюрант
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    Встреча прошла на «Скоушабэнк-арене» в Торонто и завершилась в овертайме со счетом 131:128 (38:25, 29:33, 29:30, 23:31, 12:9) в пользу хозяев.

    Самым результативным игроком в составе победителей стал Кавай Леонард, набравший 37 очков. Еще 26 баллов у Паскаля Сиакама. За «Голден Стэйт» дабл-дабл из 51 очка и 11 подборов оформил Кевин Дюрант, 23 очка заработал Клэй Томпсон.

    «Торонто» (19-4) укрепил лидерство в турнирной таблице Восточной конференции, одержав седьмую победу подряд. «Воины» (15-8) впервые уступили за четыре матча, они — третьи на Западе.

    Другие результаты:

    «Лейкерс» — «Индиана» 104:96 (38:15, 18:35, 27:25, 21:21)
    «Сакраменто» — «Клипперс» 121:133 (26:42, 42:29, 25:30, 28:32) 0

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