51 очко Дюранта не спасли «Голден Стэйт» от поражения

вырвал победу ув матче регулярного чемпионата НБА.

Кевин Дюрант espn.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Встреча прошла на «Скоушабэнк-арене» в Торонто и завершилась в овертайме со счетом 131:128 (38:25, 29:33, 29:30, 23:31, 12:9) в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Кавай Леонард, набравший 37 очков. Еще 26 баллов у Паскаля Сиакама. За «Голден Стэйт» дабл-дабл из 51 очка и 11 подборов оформил Кевин Дюрант, 23 очка заработал Клэй Томпсон.

«Торонто» (19-4) укрепил лидерство в турнирной таблице Восточной конференции, одержав седьмую победу подряд. «Воины» (15-8) впервые уступили за четыре матча, они — третьи на Западе.

Другие результаты:

«Лейкерс» — «Индиана» 104:96 (38:15, 18:35, 27:25, 21:21)

«Сакраменто» — «Клипперс» 121:133 (26:42, 42:29, 25:30, 28:32) 0