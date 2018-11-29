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    «Оклахома» обыграла «Кливленд», четвертая подряд победа «Миннесоты»

    НБА Филадельфия Сиксерс Нью-Йорк Никс Шарлотт Хорнетс Атланта Хоукс Бруклин Нетс Юта Джаз Миннесота Тимбервулвз Сан-Антонио Спёрс Оклахома-Сити Тандер Кливленд Кавальерс Вашингтон Уизардс Милуоки Бакс Чикаго Буллз Хьюстон Рокетс Даллас Маверикс Портленд Трэйл Блэйзерс Орландо Мэджик Финикс Санз Лос-Анджелес Клипперс
    «Оклахома-Сити» на домашнем паркете одержала уверенную победу над «Кливлендом» — 100:83 (21:28, 26:19, 26:15, 27:21).

    Джордан Кларксон
    Джордан Кларксон
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    Самым результативным игроком встречи стал защитник «Кливленда» Джордан Кларксон, набравший 25 очков. Дабл-даблами отметились новичок Коллин Секстон (21 балл и 10 подборов).

    В составе победителей Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл из 23 очков, 19 подборов и 15 результативных передач.

    «Оклахома» (13-7) одержала 4-ю победу в 5 матчах и поднялась на 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Кливленд» (4-16) — 15-й на Востоке.

    В другом матче игрового дня регулярного сезона НБА «Миннесота» дома разгромила «Сан-Антонио» — 128:89 (28:25, 29:9, 35:24, 36:31).

    Самым результативным игроком встречи стал недавно перешедший из «Филадельфии Сиксерс» в «Миннесоту» форвард Роберт Ковингтон, на его счету 21 балл (также 9 подборов). Дабл—дабл из 16 очков и 11 подборов оформил центровой Карл-Энтони Таунс. В составе «Сперс» 14 очков в активе Якоба Пелтля.

    «Миннесота» (11-11) — девятая на Западе, «Сан-Антонио» (10-11) — 12-й.

    Другие результаты:

    «Филадельфия» — «Нью-Йорк» 117:91 (41:27, 27:21, 25:20, 24:23)
    «Шарлотт» — «Атланта» 108:94 (24:28, 31:21, 31:26, 22:19)
    «Бруклин» — «Юта» 91:101 (16:17, 26:26, 36:27, 13:31)
    «Нью-Орлеан» — «Вашингтон» 125:104 (31:24, 36:23, 31:34, 27:23)
    «Милуоки» — «Чикаго» 116:113 (30:40, 33:22, 29:27, 24:24)
    «Хьюстон» — «Даллас» 108:128 (28:36, 28:38, 33:22, 19:32)
    «Портленд» — «Орландо» 115:112 (33:30, 22:33, 40:21, 20:28)
    «Клипперс» — «Финикс» 115:99 (26:22, 23:27, 40:25, 26:25) 0

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