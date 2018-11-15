«Даллас» разгромил «Юту», «Орландо» без Мозгова победил «Филадельфию»

В регулярном чемпионате НБАна своем паркете разгромилсо счетом 118:68 (30:24, 28:22, 26:13, 34:9).

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Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Харрисон Барнс, набравший 19 очков. На счету третьего номера драфта-2018 Луки Дончича 13 баллов и 6 подборов.

В составе «Юты» дабл-даблом из 10 очков и 10 подборов отметился центровой Руди Гобер. 11 баллов набрал Рики Рубио.

«Даллас» (6-8) одержал третью победу подряд и занимает 13 место на Западе. «Юта» (7-7), наоборот, прервала серию из трех матчей без поражений и идет на 10 строке.

В другом матче регулярного чемпионата НБА «Орландо» победил «Филадельфию» со счетом 111:106 (30:27, 22:26, 35:23, 19:35).

Самым результативным игроком встречи стал центровой победителей Никола Вучевич, набравший 30 баллов.17 очков в активе Аарона Гордона.

В составе «Сиксерс» Джоэл Эмбиид оформил трипл-дабл из 19 баллов, 13 подборов и 10 результативных передач.

Российский центровой Тимофей Мозгов участие в матче не принимал.

«Орландо» (7-8) одержал третью победу в четырех последних встречах и поднялся на 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Филадельфия» (9-7) — 5-я.

Другие результаты:

«Бостон» — «Чикаго» 111:82 (19:24, 32:11, 26:24, 34:23)

«Бруклин» — «Майами» 107:120 (21:37, 28:24, 23:29, 35:30)

«Торонто» — «Детройт» 104:106 (31:26, 34:27, 23:24, 16:29)

«Оклахома» — «Нью-Йорк» 128:103 (37:22, 28:27, 35:31, 28:23)

«Милуоки» — «Мемфис» 113:116 (19:29, 26:19, 35:36, 33:32)

«Миннесота» — «Нью-Орлеан» 107:100 (38:28, 29:26, 18:27, 22:19)

«Финикс» — «Сан-Антонио» 116:96 (34:19, 18:29, 35:22, 29:26)

«Лейкерс» — «Портленд» 126:117 (26:33, 33:22, 38:34, 29:28) 0