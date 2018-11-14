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    Названа символическая сборная недели Единой лиги ВТБ

    Лига ВТБ ЦСКА Цмоки-Минск Нижний Новгород Химки Зенит
    Официальный Twitter Единой лиги ВТБ назвал символическую пятерку недели.

    Нандо де Коло
    Нандо де Коло
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    В нее вошли разыгрывающий «Цмоки Минск» Стефан Муди, разыгрывающий «Нижнего Новгорода» Иван Стребков, защитник ЦСКА Нандо Де Коло, защитник «Зенита» Сергей Карасев и нападающий «Химок» Джордан Мики.

    Напомним, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ лидируют ЦСКА и «Химки», которые одержали по семь побед в семи матчах.

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