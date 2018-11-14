Названа символическая сборная недели Единой лиги ВТБ

Нандо де Коло
Единая лига ВТБ
В нее вошли разыгрывающий «Цмоки Минск» Стефан Муди, разыгрывающий «Нижнего Новгорода» Иван Стребков, защитник ЦСКА Нандо Де Коло, защитник «Зенита» Сергей Карасев и нападающий «Химок» Джордан Мики.
⭐ Стефан Муди, Иван Стребков, Нандо Де Коло, Сергей Карасев и Джордан Мики — в символической пятерке шестой игровой недели— VTB United League (@VTBUL) 14 ноября 2018 г.
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⭐ Stefan Moody, Ivan Strebkov, @NandoDeColo, @SKgetbuckets & @Jmickey_02 select to All-VTB League Team of the Week #6 pic.twitter.com/QmxZBchaCe
Напомним, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ лидируют ЦСКА и «Химки», которые одержали по семь побед в семи матчах.