«Нью-Орлеан» прервал победную серию «Торонто», «Оклахома» обыграла «Финикс»

переиграл, прервав шестиматчевую серию побед «Рэпторс» в регулярном чемпионате НБА.

Встреча, состоявшаяся на площадке «Торонто», завершилась со счетом 126:110 (31:29, 35:32, 28:22, 32:27) в пользу гостей.

Самым результативным в составе победителей стал Итуан Мур, набравший 30 очков. Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 25 очков и 20 подборов.

«Нью-Орлеан» (7-6) расположился на 11 месте в Западной конференции, «Торонто» (12-2) — лидирует в Восточной конференции.

В другом матче игрового дня регулярного сезона НБА «Оклахома-Сити» дома одержала уверенную победу над «Финиксом» — 118:101 (32:13, 32:27, 22:35, 32:26).

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Пол Джордж, набравший 32 очка и реализовавший 6 из 10 трёхочковых бросков. 20 баллов в активе Денниса Шрёдера. В составе «Финикса» 21 очко набрал Ти Джей Уоррен.

«Оклахома» (8-5) одержала восьмую победу в девяти последних встречах, она занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Финикс» (2-11) потерпел четвёртое поражение подряд, он — 15-й.

Другие результаты:

«Вашингтон» — «Орландо» 117:109 (30:30, 25:25, 28:28, 34:26)

«Майами» — «Филадельфия» 114:124 (26:32, 36:32, 28:32, 24:28)

«Чикаго» — «Даллас» 98:103 (20:25, 29:31, 26:22, 23:25)

«Мемфис» — «Юта» 88:96 (16:20, 27:20, 26:34, 19:22)

«Миннесота» — «Бруклин» 120:113 (30:31, 27:22, 36:32, 27:28)

«Сакраменто» — «Сан-Антонио» 104:99 (25:24, 31:31, 21:21, 27:23)

«Клипперс» — «Голден Стэйт» 121:116 ОТ (34:30, 30:31, 26:20, 16:25, 15:10) 0