ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Ванкувер»НХЛ. Два очка Свечникова, шайбы Голдобина и Радулова
  • 09:30
    • «Нью-Орлеан» прервал победную серию «Торонто», «Оклахома» обыграла «Финикс»
  • 08:04
    • Молодежная сборная России одержала победу в четвертом матче Суперсерии
  • 01:43
    • Джокович одолел Изнера на старте Итогового чемпионата ATP
  • 00:57
    • Вице-президент «Спартака»: Решение по Глушакову будет принимать тренерский штаб
  • 23:58
    • Дракслер пропустит товарищеский матч с Россией
    Все новости спорта

    «Нью-Орлеан» прервал победную серию «Торонто», «Оклахома» обыграла «Финикс»

    НБА Торонто Рэпторс Оклахома-Сити Тандер Финикс Санз Вашингтон Уизардс Орландо Мэджик Майами Хит Филадельфия Сиксерс Чикаго Буллз Даллас Маверикс Юта Джаз Мемфис Гриззлиз Миннесота Тимбервулвз Бруклин Нетс Сан-Антонио Спёрс Сакраменто Кингз Голден Стэйт Уорриорз Лос-Анджелес Клипперс
    «Нью-Орлеан» переиграл «Торонто», прервав шестиматчевую серию побед «Рэпторс» в регулярном чемпионате НБА.

    Итуан Мур
    Итуан Мур
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча, состоявшаяся на площадке «Торонто», завершилась со счетом 126:110 (31:29, 35:32, 28:22, 32:27) в пользу гостей.

    Самым результативным в составе победителей стал Итуан Мур, набравший 30 очков. Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 25 очков и 20 подборов.

    «Нью-Орлеан» (7-6) расположился на 11 месте в Западной конференции, «Торонто» (12-2) — лидирует в Восточной конференции.

    В другом матче игрового дня регулярного сезона НБА «Оклахома-Сити» дома одержала уверенную победу над «Финиксом» — 118:101 (32:13, 32:27, 22:35, 32:26).

    Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Пол Джордж, набравший 32 очка и реализовавший 6 из 10 трёхочковых бросков. 20 баллов в активе Денниса Шрёдера. В составе «Финикса» 21 очко набрал Ти Джей Уоррен.

    «Оклахома» (8-5) одержала восьмую победу в девяти последних встречах, она занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Финикс» (2-11) потерпел четвёртое поражение подряд, он — 15-й.

    Другие результаты:

    «Вашингтон» — «Орландо» 117:109 (30:30, 25:25, 28:28, 34:26)
    «Майами» — «Филадельфия» 114:124 (26:32, 36:32, 28:32, 24:28)
    «Чикаго» — «Даллас» 98:103 (20:25, 29:31, 26:22, 23:25)
    «Мемфис» — «Юта» 88:96 (16:20, 27:20, 26:34, 19:22)
    «Миннесота» — «Бруклин» 120:113 (30:31, 27:22, 36:32, 27:28)
    «Сакраменто» — «Сан-Антонио» 104:99 (25:24, 31:31, 21:21, 27:23)
    «Клипперс» — «Голден Стэйт» 121:116 ОТ (34:30, 30:31, 26:20, 16:25, 15:10) 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • НБА принадлежит «воинам». «Голден Стэйт» вновь не пустил «Короля» к трону
  • 09/06/2018 в 15:21
    •
  • Прогноз
  • Роджер Федерер — Доминик Тим
  • 1.87
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли подача Андерсона сломить Нисикори?
  • Кевин Андерсон — Кеи Нисикори. Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • ЦСКА продлит победную серию и обыграет «Торпедо»
  • «Торпедо» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли Федерер исправиться после осечки?
  • Роджер Федерер — Доминик Тим. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Жозе Моуринью и Хосеп Гвардиола Футбол Манчестерское дерби: «дьявольские» цифры и португальский парадоксСамые контрастные моменты прошедшего дерби трудового Манчестера Вчера в 16:310
  • 08:36
    • Петржела: Карьера у Аршавина была отличная
  • 08:18
    • Ибрагимович признан новичком года в МЛС
  • 22:21
    • Хет-трик Кулёмина принес «Магнитке» победу над «Спартаком»
    СКА — «Автомобилист» Хоккей КХЛ. «Сибирь» уступила «Барысу», СКА победил «Автомобилист»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 12 ноября Вчера в 22:520
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Продолжат ли «армейцы» свое победное шествие?
  • 3.17
    •
  • 01:52
    • Бывший тренер «Шахтера» возглавил «Сельту»
  • 01:25
    • Орлов: Встречался со следователем, он сказал, что Кокорин и Мамаев получат срок
  • 01:12
    • Кононов: Кто себя проявит, тот будет играть. В том числе и Глушаков с Ещенко
    «Сан-Хосе» — «Калгари» Хоккей НХЛ. 26 сейвов Варламова, ассисты Овечкина, Дадонова и КиселевичаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 ноября Вчера в 09:240
  • 21:58
    • Хет-трик Карпова помог СКА обыграть «Автомобилист»
  • 16:27
    • «Автодор» остался без главного тренера
  • 12:14
    • УЕФА может перенести матчи Лиги чемпионов на выходные
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •