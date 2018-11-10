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    «Цмоки-Минск» неожиданно обыграл «Автодор» в Единой лиге ВТБ

    Лига ВТБ Цмоки-Минск Автодор
    В Саратове завершился заключительный поединок очередного игрового дня регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

    Команда из Минска победила впервые в сезоне
    Команда из Минска победила впервые в сезоне
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    В нем местный «Автодор» принимал аутсайдера турнира «Цмоки-Минск».

    К большому перерыву преимущество «Автодора» составляло 11 очков, однако во второй половине игры гости сумели изменить ситуацию и постепенно сокращали отставание, после чего сумели вырвать победу — 99:95 (27:31, 16:23, 25:18, 31:23).

    Самым результативным в составе победителей стал Стефан Муди, набравший 21 очко. У «Автодора» дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов оформил Дэвид Кравиш.

    Стоит отметить, что это первая победа «Цмоки» в нынешнем сезоне. 0

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