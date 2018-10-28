«Бостон» выиграл у «Детройта», «Лейкерс» уступили «Сан-Антонио»

в домашнем матче регулярного чемпионата НБА потерпел поражение от

Демар Дерозан nba.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Встреча, которая прошла в Детройте, завершилась со счетом 89:109 (21:30, 20:33, 26:21, 22:25).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Селтикс» Джейлен Браун, который набрал 19 очков.

В активе центрового «Пистонс» Андре Драммонда 18 очков и 8 подборов.

«Детройт» — «Бостон»

Для «Детройта» это первое поражение в пяти матчах. На счету «Бостона» четыре победы и два поражения.

В еще одном матче «Сан-Антонио Сперс» на домашней площадке обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 110:106 (29:36, 25:24, 33:28, 23:18).

Наибольший вклад в успех «Сперс» внес Демар Дерозан — 30 очков, 12 подборов и 8 передач.

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 35 очков и 11 подборов. В списке лучших снайперов НБА за всю историю он обошел Дирка Новицки и теперь занимает шестое место (31202 очка).

«Сан-Антонио» — «Лейкерс»

«Сан-Антонио» одержал третью победу в пяти матчах. «Лейкерс» выиграли лишь два матча из шести.

Другие результаты:

«Нью-Орлеан» — «Юта» — 111:132 (31:28, 18:36, 33:38, 29:30)

«Кливленд» — «Индиана» — 107:119 (30:30, 25:30, 28:28, 24:31)

«Филадельфия» — «Шарлотт» — 105:103 (32:28, 31:34, 20:23, 22:18)

«Атланта» — «Чикаго» — 85:97 (25:22, 19:19, 19:26, 22:30)

«Майами» — «Портленд» — 120:111 (33:22, 24:20, 32:37, 31:32)

«Мемфис» — «Финикс» — 117:96 (26:18, 42:25, 19:28, 30:25)

«Милуоки» — «Орландо» — 113:91 (30:25, 35:26, 28:17, 20:23) 0