«Бостон» выиграл у «Детройта», «Лейкерс» уступили «Сан-Антонио»

Встреча, которая прошла в Детройте, завершилась со счетом 89:109 (21:30, 20:33, 26:21, 22:25).
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Селтикс» Джейлен Браун, который набрал 19 очков.
В активе центрового «Пистонс» Андре Драммонда 18 очков и 8 подборов.
Для «Детройта» это первое поражение в пяти матчах. На счету «Бостона» четыре победы и два поражения.
В еще одном матче «Сан-Антонио Сперс» на домашней площадке обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 110:106 (29:36, 25:24, 33:28, 23:18).
Наибольший вклад в успех «Сперс» внес Демар Дерозан — 30 очков, 12 подборов и 8 передач.
Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 35 очков и 11 подборов. В списке лучших снайперов НБА за всю историю он обошел Дирка Новицки и теперь занимает шестое место (31202 очка).
«Сан-Антонио» одержал третью победу в пяти матчах. «Лейкерс» выиграли лишь два матча из шести.
Другие результаты:
«Нью-Орлеан» — «Юта» — 111:132 (31:28, 18:36, 33:38, 29:30)
«Кливленд» — «Индиана» — 107:119 (30:30, 25:30, 28:28, 24:31)
«Филадельфия» — «Шарлотт» — 105:103 (32:28, 31:34, 20:23, 22:18)
«Атланта» — «Чикаго» — 85:97 (25:22, 19:19, 19:26, 22:30)
«Майами» — «Портленд» — 120:111 (33:22, 24:20, 32:37, 31:32)
«Мемфис» — «Финикс» — 117:96 (26:18, 42:25, 19:28, 30:25)
«Милуоки» — «Орландо» — 113:91 (30:25, 35:26, 28:17, 20:23) 0