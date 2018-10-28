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    «Бостон» выиграл у «Детройта», «Лейкерс» уступили «Сан-Антонио»

    НБА Детройт Пистонс Бостон Селтикс Лос-Анджелес Лейкерс Сан-Антонио Спёрс Юта Джаз Кливленд Кавальерс Индиана Пэйсерс Филадельфия Сиксерс Шарлотт Хорнетс Атланта Хоукс Чикаго Буллз Майами Хит Портленд Трэйл Блэйзерс Мемфис Гриззлиз Финикс Санз Милуоки Бакс Орландо Мэджик
    «Детройт Пистонс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА потерпел поражение от «Бостон Селтикс».

    Демар Дерозан
    Демар Дерозан
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    Встреча, которая прошла в Детройте, завершилась со счетом 89:109 (21:30, 20:33, 26:21, 22:25).

    Самым результативным игроком встречи стал защитник «Селтикс» Джейлен Браун, который набрал 19 очков.

    В активе центрового «Пистонс» Андре Драммонда 18 очков и 8 подборов.

    «Детройт» — «Бостон»

    Для «Детройта» это первое поражение в пяти матчах. На счету «Бостона» четыре победы и два поражения.

    В еще одном матче «Сан-Антонио Сперс» на домашней площадке обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 110:106 (29:36, 25:24, 33:28, 23:18).

    Наибольший вклад в успех «Сперс» внес Демар Дерозан — 30 очков, 12 подборов и 8 передач.

    Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 35 очков и 11 подборов. В списке лучших снайперов НБА за всю историю он обошел Дирка Новицки и теперь занимает шестое место (31202 очка).

    «Сан-Антонио» — «Лейкерс»

    «Сан-Антонио» одержал третью победу в пяти матчах. «Лейкерс» выиграли лишь два матча из шести.

    Другие результаты:

    «Нью-Орлеан» — «Юта» — 111:132 (31:28, 18:36, 33:38, 29:30)
    «Кливленд» — «Индиана» — 107:119 (30:30, 25:30, 28:28, 24:31)
    «Филадельфия» — «Шарлотт» — 105:103 (32:28, 31:34, 20:23, 22:18)
    «Атланта» — «Чикаго» — 85:97 (25:22, 19:19, 19:26, 22:30)
    «Майами» — «Портленд» — 120:111 (33:22, 24:20, 32:37, 31:32)
    «Мемфис» — «Финикс» — 117:96 (26:18, 42:25, 19:28, 30:25)
    «Милуоки» — «Орландо» — 113:91 (30:25, 35:26, 28:17, 20:23) 0

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