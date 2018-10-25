51 очко Карри помогло «Голден Стэйт» обыграть «Вашингтон»

дома одержал уверенную победу над— 144:122 (46:37, 34:34, 35:26, 29:25).

Стивен Карри nba.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

Самым результативным игроком встречи стал защитник действующих чемпионов Стивен Карри, набравший 51 очко. Он реализовал 11 из 16 трёхочковых бросков, также на его счету 10 из 10 штрафных. 30 баллов в активе форварда Кевина Дюранта, 19 — у Клэя Томпсона. В составе «Уизардс» 23 очка набрал защитник Брэдли Бил, у форварда Келли Убре 17 баллов.

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал первую победу в сезоне, взяв верх в гостях над «Финикс Санз» — 131:113 (30:32, 24:44, 32:30, 27:25).

Самым результативным в составе калифорнийцев стал защитник Лэнс Стивенсон, набравший 23 балла. 20 очков в активе центрового Джавэйла Макги. Новичок клуба Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 19 баллов и 10 результативных передач.

«Торонто Рэпторс» на домашней площадке принимал «Миннесоту Тимбервулвз» и победил со счетом 112:105 (26:19, 31:29, 26:26, 29:31). Это пятая подряд победа канадской команды в нынешнем сезоне. Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Кавай Леонард, набравший 35 очков.

Другие результаты:

«Кливленд» — «Бруклин» — 86:102 (17:24, 28:21, 17:38, 24:19)

«Атланта» — «Даллас» — 111:104 (22:42, 26:16, 32:29, 31:17)

«Майами» - «Нью-Йорк Никс» — 110:87 (16:27, 31:18, 45:20, 18:22)

«Хьюстон» — «Юта» — 89:100 (29:24, 15:28, 22:23, 23:25)

«Чикаго» — «Шарлотт» — 112:110 (24:27, 30:26, 34:29, 24:28)

«Сан-Антонио» — «Индиана» — 96:116 (22:28, 28:34, 21:26, 25:28)

«Милуоки» — «Филадельфия» — 123:108 (22:34, 49:30, 21:17, 31:27)

«Сакраменто» — «Мемфис» — 97:92 (19:28, 25:24, 27:19, 26:21) 0