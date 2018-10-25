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    51 очко Карри помогло «Голден Стэйт» обыграть «Вашингтон»

    НБА Вашингтон Уизардс Голден Стэйт Уорриорз Нью-Йорк Никс Кливленд Кавальерс Лос-Анджелес Лейкерс
    «Голден Стэйт Уорриорз» дома одержал уверенную победу над «Вашингтон Уизардс» — 144:122 (46:37, 34:34, 35:26, 29:25).

    Стивен Карри
    Стивен Карри
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    Самым результативным игроком встречи стал защитник действующих чемпионов Стивен Карри, набравший 51 очко. Он реализовал 11 из 16 трёхочковых бросков, также на его счету 10 из 10 штрафных. 30 баллов в активе форварда Кевина Дюранта, 19 — у Клэя Томпсона. В составе «Уизардс» 23 очка набрал защитник Брэдли Бил, у форварда Келли Убре 17 баллов.

    «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал первую победу в сезоне, взяв верх в гостях над «Финикс Санз» — 131:113 (30:32, 24:44, 32:30, 27:25).

    Самым результативным в составе калифорнийцев стал защитник Лэнс Стивенсон, набравший 23 балла. 20 очков в активе центрового Джавэйла Макги. Новичок клуба Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 19 баллов и 10 результативных передач.

    «Торонто Рэпторс» на домашней площадке принимал «Миннесоту Тимбервулвз» и победил со счетом 112:105 (26:19, 31:29, 26:26, 29:31). Это пятая подряд победа канадской команды в нынешнем сезоне. Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Кавай Леонард, набравший 35 очков.

    Другие результаты:

    «Кливленд» — «Бруклин» — 86:102 (17:24, 28:21, 17:38, 24:19)

    «Атланта» — «Даллас» — 111:104 (22:42, 26:16, 32:29, 31:17)

    «Майами» - «Нью-Йорк Никс» — 110:87 (16:27, 31:18, 45:20, 18:22)

    «Хьюстон» — «Юта» — 89:100 (29:24, 15:28, 22:23, 23:25)

    «Чикаго» — «Шарлотт» — 112:110 (24:27, 30:26, 34:29, 24:28)

    «Сан-Антонио» — «Индиана» — 96:116 (22:28, 28:34, 21:26, 25:28)

    «Милуоки» — «Филадельфия» — 123:108 (22:34, 49:30, 21:17, 31:27)

    «Сакраменто» — «Мемфис» — 97:92 (19:28, 25:24, 27:19, 26:21) 0

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