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    «Голден Стэйт» потерпел первое поражение в сезоне

    НБА Денвер Наггетс Голден Стэйт Уорриорз Лос-Анджелес Клипперс Хьюстон Рокетс Кливленд Кавальерс Атланта Хоукс Оклахома-Сити Тандер Сакраменто Кингз
    «Денвер Наггетс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

    Никола Йокич
    Никола Йокич
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    Встреча, которая прошла в Денвере, завершилась со счетом 100:98 (17:25, 30:24, 33:21, 20:28).

    В составе победителей 28 очков набрал Гэри Харрис. Дабл-даблом из 23 баллов и 11 подборов отметился Никола Йокич.

    У гостей Стивен Карри набрал 30 очков, реализовав 6 из 16 трёхочковых. Дабл-дабл из 20 баллов и 11 подборов оформил Кевин Дюрант.

    Для «Голден Стэйт» это первое поражение в трех матчах сезона. «Денвер» выиграл все три сыгранных матча.

    «Денвер» — «Голден Стэйт»

    «Лос-Анджелес Клипперс» дома оказался сильнее «Хьюстон Рокетс» — 115:112 (29:24, 25:29, 39:31, 22:28).

    Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 14 подборов. 23 балла в активе центрового Клинта Капелы, 21 очко на счету защитника Эрика Гордона.

    В составе победителей 23 балла набрал форвард Тобиас Харрис, 20 баллов на счету Данило Галлинари.

    На счету «Хьюстона» одна победа в трех матчах. «Клипперс» выиграли две встречи из трех.

    Другие результаты:

    «Кливленд» — «Атланта» — 111:123 (34:24, 26:40, 26:28, 25:41)
    «Оклахома» — «Сакраменто» — 120:131 (32:34, 24:34, 34:29, 30:34) 0

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