«Голден Стэйт» потерпел первое поражение в сезоне

одержал победу надв домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, которая прошла в Денвере, завершилась со счетом 100:98 (17:25, 30:24, 33:21, 20:28).

В составе победителей 28 очков набрал Гэри Харрис. Дабл-даблом из 23 баллов и 11 подборов отметился Никола Йокич.

У гостей Стивен Карри набрал 30 очков, реализовав 6 из 16 трёхочковых. Дабл-дабл из 20 баллов и 11 подборов оформил Кевин Дюрант.

Для «Голден Стэйт» это первое поражение в трех матчах сезона. «Денвер» выиграл все три сыгранных матча.

«Денвер» — «Голден Стэйт»

«Лос-Анджелес Клипперс» дома оказался сильнее «Хьюстон Рокетс» — 115:112 (29:24, 25:29, 39:31, 22:28).

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 14 подборов. 23 балла в активе центрового Клинта Капелы, 21 очко на счету защитника Эрика Гордона.

В составе победителей 23 балла набрал форвард Тобиас Харрис, 20 баллов на счету Данило Галлинари.

На счету «Хьюстона» одна победа в трех матчах. «Клипперс» выиграли две встречи из трех.

Другие результаты:

«Кливленд» — «Атланта» — 111:123 (34:24, 26:40, 26:28, 25:41)

«Оклахома» — «Сакраменто» — 120:131 (32:34, 24:34, 34:29, 30:34) 0